Sportovní terminologií řečeno, DPO má až do konce listopadu domluvené hostování několika řidičů z Havířova, očekává však, že smluvní vztah ukončí dříve.

Důvodem je zvýšená nemocnost mezi šoféry.A jelikož zaměstnanci 3ČSAD nejsou sžití s trolejbusy, nasadil je DPO na linky i s jejich mateřskými zelenobílými autobusy. Ve hře byla i možnost využití záložních dieselových autobusů, které si ostravský dopravce ponechal právě pro podobné případy.

„Zvažovali a prověřovali jsme v této situaci několik variant řešení, naší snahou ale i povinností bylo a je vybrat tu nejvýhodnější,“ reagovala diplomaticky na dotaz Deníku mluvčí Tereza Šnoblová.Náhradní autobusová doprava je nasazena na některých spojích na linkách č. 103, 104, 105, 108 a 109. „Právě jsem cestovala linkou 105 a jezdí se zadarmo!“ informovala jedna z cestujících.

„Nastoupila ženská a hledala platební terminál, že si koupí jízdenku přes bankovní kartu, a nenašla. Šla se na to zeptat za řidičem, a ten jí řekl, že má jet zadarmo,“ popsala čerstvou zkušenost cestující. Úplně pravda to ale v nové ostravské éře bez papírových jízdenek není.

„Cestující jsou povinni platit za jízdné v MHD sms jízdenkou nebo v navazujících spojích DPO,“ radí mluvčí. Případná přepravní kontrola podle ní bude situaci každého cestujícího zohledňovat individuálně. Cestující bez dlouhodobé jízdenky také mohou využít aplikaci MojeDPO.

„Dobrou zprávou je, že nekrátíme dopravní výkony, jízdní řády zůstávají v platnosti. Věříme, že nemocnost brzy odezní a vše se vrátí do normálu,“ očekává ředitel DPO Daniel Morys, jenž kalkuluje s návratem do standardního režimu k 1. prosinci, tajně si ale přeje, aby to bylo mnohem dřív.