Sezonu doubledeckerů a linky 88 hodnotí dopravní podnik jako úspěšnou. Vždyť více než třetina spojů byla obsazena z více než 75 procent, během jara a léta se pohybovala v průměru na šedesáti procentech. „V některých případech byly vozy obsazené na hranici kapacity, to nás těší i mrzí zároveň. Doubledeckery máme jen dva, takže je nasazujeme do provozu na maximum. Pokud se na někoho v sezóně nedostalo, nemusí čekat do příštího roku. Jízdu doubledeckerem může vyzkoušet na jiné lince,“ láká ředitel DPO Daniel Morys s tím, že tyrkysoví velikání jezdívají také na linkách 20 (Bazaly – Poruba, Studentské koleje) a 78 (Poruba, Opavská – Hrabová, PZ jih), kde budou mimo turistickou sezonu vytíženy primárně.

Spojení doubledeckerů se zoo (a Dolními Vítkovicemi) mu však dává největší smysl. „Ze zájmu Ostravanů máme radost. Doubledecker se stal symbolem Ostravy a jeho propojení se zoo a nejlidnatějšími obvody města nám dává smysl. Zvýšená poptávka ze strany cestujících nás motivuje trasu zachovat i pro příští sezónu,“ ujistil cestující a návštěvníky městských atraktivit Daniel Morys.

Ředitele ostravské zoo Jiřího Nováka zase těší, že se do areálu dostanou návštěvníci z Poruby a Jihu mnohem pohodlněji a přímo. Přivedlo mu to i některé nové návštěvníky. „Letošní sezóna je pro zoo vynikající a v závislosti na počasí budeme atakovat rekordní historickou návštěvnost. Jistě k tomu z části přispěl i provoz doubledeckerů, které lidem cestu do zoo zatraktivnily a zpříjemnily, a mnohdy také lépe zpřístupnily, zvláště obyvatelům ze vzdálenějších městských obvodů," potvrdil Novák s tím, že modely tyrkysových doubledeckerů jsou zároveň jedny z absolutně nejprodávanějších suvenýrů v Zoo shopu při vstupu do areálu. Zoo Ostrava dosud letos navštívilo asi 520 tisíc návštěvníků, historický rekord pochází z doby předcovidové – v roce 2019 tam zavítalo více než 580 tisíc lidí. „Je možné, že doubledeckery výrazně přispějí k historické návštěvnosti, máme před sebou ještě tři měsíce," zmínil ředitel Novák.

Z trasy doubledeckerů má radost i staronový slezskoostravský starosta Richard Vereš. „Komplikovanou dopravní situaci okolo zoo dlouhodobě řešíme. Nyní například v sousedství zoo vzniká nový parkovací dům. Posílení linek městské hromadné dopravy je jednou z částí mozaiky, která může pomoci k tomu, aby se situace zlepšila, komunikace nebyly zacpané a lidé se mohli do zoologické zahrady dostat pohodlněji," říká Vereš.