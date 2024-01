/VIDEO, FOTO/ Policie se více zaměří na ostravská nákupní centra. Důvodem je brutální útok před obchodním střediskem Avion Shopping Park v Ostravě-Zábřehu z tohoto týdne. Obětí skupiny mladých násilníků se stali desetiletá dívka a sedmnáctiletý chlapec. Kriminalisté již oba vyslechli, stejně jako svědky incidentu.

Avion Shopping Park Ostrava, místo napadení. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Zkoumají také kamerové záznamy zachycující dění před obchodním střediskem i uvnitř něj. Nikdo zatím nebyl obviněn. K napadení došlo v prostoru před vchodem ve směru od tramvajových zastávek ve Výškovické ulici. Policisté a strážníci v okolí posílili hlídkovou službu. A nejen u Avion Shopping Parku.

„Na případu intenzivně pracujeme, zjišťujeme všechny skutečnosti a okolnosti. V rámci výkonu služby se ostravští policisté nyní ve zvýšené míře zaměřují na preventivní a kontrolní činnost poblíž obchodních center a ve velkých obchodních domech. Spolupracují také s kolegy z městské policie,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Dělají problémy

Děti a mladiství dělají u Avion Shopping Parku problémy již delší dobu. „Pořád se tu něco děje. Buď s bezdomovci nebo s těmi mladými. Není to příjemné, člověk má trochu obavy,“ uvedla prodavačka jednoho z obchodů s tím, že skupina se tu schází pravidelně. Co se týká samotného napadení, zaregistrovala jen křik a shluk. „Bylo to nepřehledné. Přijeli policisté a sanitka. Ošetřovali tu holku a ještě někoho. Ta skupinka se rozprchla. Snad se nikomu nic vážného nestalo,“ řekla Deníku.

Obsluha další prodejny podle svých slov v minulosti několikrát viděla, jak skupinka mladých lidí vybíhala ze vstupních dveří. „Vypadalo to, jako by něco ukradli a pak prchali,“ vyslovila domněnku.

K místu napadení, které se odehrálo ve středu kolem 18 hodin, vyjeli kromě policistů i záchranáři, v jejichž péči skončili dívka i mladík. Přestože podle informací na sociálních sítích byl útok velmi brutální, vyvázli naštěstí jen s lehčími zranění v obličeji. Po ošetření v nemocnici byli propuštěni do domácího ošetřování.