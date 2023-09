Dopravní podnik Ostrava (DPO) chce rozšířit tramvajovou smyčku v Ostravě-Jihu. Důvodem je navýšení kapacity a bezpečnější provoz tramvají. Jak upozornil server Zdopravy.cz, na vyhotovení projektové dokumentace už ostravský dopravce vypsal veřejnou zakázku. Součástí projektu bude také odclonění smyčky od blízké bytové zástavby protihlukovou stěnou.

Zastávka Kotva v Ostravě-Zábřehu a její okolí, zmodernizovaná v roce 2021. | Foto: Magistrát města Ostravy

DPO chce na konečné tramvají v Ostravě-Výškovicích druhou kolej. Úpravou by se tak smyčka změnila z jednokolejné na dvoukolejnou a měla by být schopna současně pojmout čtyři velkokapacitní tramvaje, jednu středněkapacitní a dvě nízkokapacitní. Lhůta pro podání nabídek končí příští pondělí, a to 18. září.

Nový Dřevoprodej očima cestujících: Krásné, ale v dešti „na prd“! Město souhlasí

„Naším cílem je rovněž snížení negativních vlivů kolejové dopravy na okolí. Realizací projektu dojde ke zvýšení kapacity smyčky a bezpečnosti provozu tramvají, kdy v dnešním stavu jednokolejné smyčky s předjízdnou a kusou kolejí, do které je nutno couvat, je předjíždění vozů provozně komplikované a odstavování vozů kapacitně omezené. Zdvoukolejněním smyčky dojde ke zjednodušení manipulací s vozy a kapacita smyčky bude více odpovídat intenzitě provozu,“ upřesnila pro server Zdopravy.cz tisková mluvčí DPO Tereza Šnoblová.