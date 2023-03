Zástupci dopravního podniku zastupitele města informovali o tom, kdy by chtěli mít finální návrh změny koncepce tramvajové dopravy v Ostravě, jaký je zájem o vyhledávač nového spojení a další informace a popsali, jaké změny v návrhu jsou schopni akceptovat.

Dopravní podnik Ostrava (DPO) chystá celkovou změnu schématu tramvajové dopravy. Ze stávajících 15 tramvajových linek v Ostravě zůstane 10, budou jezdit většinou častěji, ne tak přeplněné (či naopak prázdné, a tedy ztrátové), počítat bude třeba s přestupy.

Deník o tématu pravidelně informuje, průběžně na webu a v Ostravském týdeníku rozebírá dopady změn, pozitivní či negativní, na jednotlivé městské části. Nyní DPO informoval zastupitele o tom, co se dělo po zveřejnění záměru „ostravského metra“, z něhož má veřejnost určité rozpaky.

Reagoval tím na dotaz zastupitele Lukáše Semeráka. „Dostaly se ke mně interní informace ze dvou zdrojů, že projekt není ještě tak připravený a rozjetý, a bylo by to složité změny aplikovat. A z médií vím, že pracovní verze by se měla ladit za všestranné diskuze,“ zmínil Semerák.

Tisíce zájemců

Ředitel dopravního úseku DPO Aleš Hladký připomněl genezi seznamování se změnou, o níž se nejprve dozvěděli zastupitelé města, novináři a veřejnost a také městské obvody.

„Na webu dpo.cz/ostravskemetro už průběžně sbíráme podněty veřejnosti. Na stránce máme dosud asi 15 tisíc návštěv, z toho asi 13 tisíc návštěv je jedinečných. Jsme příjemně překvapeni i z doby strávené na stránce, kde lidé setrvávají téměř pět minut a poté zpravidla pokračují na vyhledávač budoucího spojení,“ popsal Hladký.

DPO bude během března a dubna pokračovat ve sběru dat a podnětů veřejnosti k plánovaným změnám. „Jakmile budeme mít všechny informace, zaměříme se na nejslabší a nejvíce kritizovaná místa, kde provedeme znovu důkladné měření vytíženosti spojů, a rozhodneme o finálním řešení,“ přislíbil Hladký s tím, že o termínu změn není pevně rozhodnuto. Změna může nastat od září, od prosince, či později.

Třecí plochy

„Jsem domluven s ředitelem DPO Danielem Morysem, že po sběru dat stále lze vyhovět některým žádostem o úpravu. Není to definitivní řešení,“ ujistil primátor. Mezi nejkritizovanější změny patří absence přímého tramvajového spojení mezi Jihem a Porubou či mezi Porubou a částí centra města za zastávkou Karolina.

„Doufám, že nebudete rozhodovat pouze na základě dat, ale i potřeb města a veřejnosti,“ doufá Semerák. „Tato záležitost je pro nás na prvním místě. Historicky poprvé jsme přišli s plánovanou změnou jízdních řádů s takto velkým předstihem, navíc s veřejnou debatou,“ zdůraznil Hladký s tím, že i proto je DPO připraven na dílčí úpravy.