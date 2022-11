„Nezdražujeme. Přislíbili jsme, že i v extrémně inflačním prostředí budeme dbát na zachování cen klíčových městských služeb na únosné úrovni. Na rozdíl od jiných měst a dopravců nechceme jít cestou zdražování veřejné dopravy,“ informoval po listopadovém zasedání zastupitelstva města primátor Tomáš Macura.

Mimořádný zátah v Ostravě je u konce. Na jeden spoj dva vyloučení cestující

Od 11. prosince až do závěru příštího roku tak budou především věrní cestující platit stejně, kolik byli zvyklí. „Tarif MHD je politické rozhodnutí, jsme však rádi, že jsme mohli být u jeho tvorby. Nově bude mít tři základní vlastnosti – bude jednodušší, odměníme věrnost a rozhodně nezdražíme,“ vyjmenovává pilíře ředitel DPO Daniel Morys.

Konec některých jízdenek

Hlavní zprávou vedle samotné ceny je, že v nabídce zůstane pouze jedna krátkodobá jízdenka, v nezlevněné verzi stojící 25 korun. Končí totiž prodej desetiminutových nepřestupních jízdenek, což pro řadu cestujících znamená nutnost pořídit si jízdenku s delší platností, což je jediná situace, kdy se nárazovým cestujícím může doprava na krátké vzdálenosti prodražit. Zároveň však odpadnou zmatky s tím, kdy přikládat doklad při výstupu z vozidla. Nově bude systém jednodušší a bude se přikládat jízdní doklad vždy už jen při nástupu.

Dopravní náměstek Dohnal: Ostrava musí dotovat DPO, byť by to stálo dvě miliardy

Zjednodušení se týká i dlouhodobého jízdného – zůstane pouze měsíční jízdné za 500 korun a roční jízdné. „90denní jízdné se ruší jen na Ostravsku, 180denní napříč regionem. Přechodně zůstanou v prodeji pětiměsíční jízdenky pro žáky a studenty pro druhé pololetí,“ vysvětluje dál Morys s tím, že vše je shrnuto na webu dpo.cz/novytarif.

Odměna za věrnost

Dopravní podnik zároveň přichází s motivačním programem pro stálé cestující, přestože si nemohou nebo nechtějí koupit celoroční jízdné. „K věrnostnímu programu nás motivovali cestující, kteří říkali, že sice vědí, že roční jízdenka je levnější, ale že nemají na to jednorázově zaplatit tak velkou částku najednou,“ vysvětluje primátor Macura.

Nový tarif DPO.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Nabídka jízdenek Dopravního podniku Ostrava od 11. prosince 2022. Foto: se souhlasem DPOZdroj: Deník/Petr Jiříček

V praxi to znamená následující. Celoroční jízdné zaplacené jednorázově vyjde cestujícího na čtyři tisíce korun. Pokud by si ho kupoval po měsících po pětistovce, zaplatil by za rok šest tisíc korun. „A zde vstupuje v platnost náš motivační prvek. Když si cestující koupí deset měsíčních kuponů za sebou, zbylé dva měsíce bude mít zdarma. Za rok tak zaplatí pět tisíc korun,“ informuje pro mnohé o zlaté střední cestě Daniel Morys s tím, že novinkou je možnost zaškrtnutí políčka “automatická platba“ při nákupu jízdného, čímž by se měl omezit počet výmluv a omluv u revizorů, že si někdo zapomněl prodloužit kupon. Ten se v takovém případě prodlouží automaticky.

Dotace 2,2 miliardy korun

Jak velké úspory zjednodušení tarifu dopravnímu podniku přinese, je podle ředitele zatím věštění z křišťálové koule. Jasné kontury už má ale otázka dofinancovávání provozu DPO městem. Jen za letošní rok bude muset Ostrava vytáhnout z rezerv 200 až 250 milionů korun nad plán, aby DPO neskončil ve ztrátě. A dražší bude provoz i v příštím roce.

Odvolací soud: podmínky pro exšéfy ostravského dopravního podniku platí

„Projednávali jsme na semináři návrh rozpočtu na příští rok, a abychom si mohli dovolit zachovat stávající ceny jízdného i pro rok 2023, bude nutná kompenzace dopravnímu podniku ze strany města. A to vyšší než doposud. Meziročně vzroste asi o 450 milionů korun, podpora veřejné dopravy tak vzroste na více než 2,2 miliardy korun ročně,“ popisuje primátor daň za zachování ceny veřejné dopravy na stávající úrovni. Potvrdil také, že nárok seniorů nad 65 let na bezplatnou dopravu v Ostravě zůstává. „Víme, že některá města či dopravci zrušením výhody kompenzují zvýšené náklady na provoz, my touto cestou ale jít nechceme.“