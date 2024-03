Vešel do nedalekého depa ostravského dopravního podniku, vnikl do autobusu typu Solaris, nastartoval a vyjel mimo areál. Jeho spanilá jízda záhy skončila drobnou havárii. Naštěstí. Raději nedomýšlet, co se mohlo stát, kdyby pokračoval v cestě…

Soud trestal

Případ z podzimu loňského roku se dostal až před Okresní soud v Ostravě, který v těchto dnech uznal mladíka vinným z neoprávněného užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky.