Muži se to zdálo moc, a to i přesto, že mu hrozilo osm až dvanáct let.

Zdůraznil také, že se ke všemu přiznal, a dokonce učinil prohlášení o vině, čímž soudní jednání výrazně zjednodušil a urychlil. Ostravskému soudu vytýkal, že při rozhodování o výši trestu kladl přílišný důraz na přitěžující okolnosti, zatímco ty polehčující dostatečně nezohlednil.

Michal H. byl mozkem pětičlenné skupiny. Prostřednictvím temného webu darknet nakupoval extázi. Návod, jak se to dělá, získal z televize. „Od anonymních prodejců postupně objednal a uhradil ve virtuální měně bitcoin různé množství drogy extáze, kterou si následně nechával zasílat prostřednictvím České pošty,“ uvedl státní zástupce. Šlo o bezmála dvacet tisíc tablet extáze a další drogy, které mu vynesly 700 tisíc korun. Kromě toho Michal H. doma pěstoval konopí.

Vše organizoval Michal H. (na snímku z loňského jednání u ostravského krajského soudu)Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

Další čtyři mladíci, mezi nimiž byl i jeho mladší bratr, drogu dále distribuovali na Ostravsku a Karvinsku. Extáze mimo jiné končila v podnicích ve Stodolní ulici.

Michal H. u soudu prohlásil, že všeho upřímně lituje. „Chtěl bych říct, že mě to velice mrzí, neuvědomoval jsem si, co to může způsobit. Byla to neuváženost,“ vypověděl. Jak dále zdůraznil, s drogovými zločiny přestal několik měsíců před svým zatčením. „Měl jsem obavy o rodinu, blížilo se narození dcery. Už jsem s tím nechtěl mít nic společného,“ uvedl. V té době mu však již policisté byli na stopě a později ho i s komplici zatkli.

V případu figurovalo pět obžalovaných. Tři z nich vcházející do soudní síně (na snímku z loňského jednání u ostravského krajského soudu).Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

U ostravského soudu všech pět obžalovaných prohlásilo vinu. Tři z nich vyvázli s podmíněnými tresty, které již nabyly právní moci. Michal H. dostal pět a půl roku a jeden z mladíků čtyři roky žaláře. Oba se odvolali k Vrchnímu soudu v Olomouci, kde ve středu usilovali o mírnější verdikty. Zastání ale nenašli. „Tresty nelze považovat za nepřiměřeně přísné, spíše naopak za mírnější. Byly uloženy pod základní trestní sazbou díky tomu, že oba obžalovaní prohlásili svou vinu,“ uvedl mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik s tím, že ostravský soud dostatečně zohlednil přitěžující i polehčující okolnosti.

Michal H. uspěl pouze v jednom z bodů odvolání, který se týkal zajištěné částky 173 800 korun. Michal H. tvrdil, že patřily jeho otci. Podle vrchního soudu nebylo opravdu jednoznačně prokázáno, že šlo o majetek Michala H. „Nově bylo rozhodnuto o propadnutí finanční částky pouze ve výši šest tisíc korun,“ uzavřel Cik. Verdikt vrchního soudu je pravomocný a není proti němu odvolání.