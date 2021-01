Prodloužení partnerství pro návštěvníky znamená, že se v hale bude nadále čepovat pivo z místního regionálního pivovaru. Ostravar po dohodě s majitelem haly plánuje v hale začít nabízet také tankové pivo.

„Získat významný dlouhodobý marketingový kontrakt v dnešní složité době, kdy je počet akcí v hale a jejich návštěvnost zásadním způsobem omezena, je tak trochu zázrak,” říká Libor Folwarczny, předseda představenstva společnosti Vítkovice Aréna, a.s. „Jsme rádi, že se nám to podařilo. Pivovar Ostravar patří více než 100 let k nejvýznamnějším značkám v našem regionu a spolupráce s ním probíhá na jedničku,” dodal.

Korektní jednání vyzdvihli i zástupci ostravského pivovaru. „Samozřejmě, že to nebylo lehké. V době, kdy jsme se měli začít bavit o prodloužení smlouvy, přišel koronavirus. Hospody se zavřely a naše tržby výrazně poklesly,” vzpomíná na jarní situaci vrchní sládek ostravského pivovaru Jan Řehůřek.

„Museli jsme si sednout a říct, co bude dál. Říkali jsme si, že Ostravar tady je přes 100 let a že už jsme zažili horší věci. Také jsme si říkali, že když jde do tuhého, tak bychom se měli jako region všichni semknout a táhnout za jeden provaz. To a skutečnost že máme s vedením společnosti dlouhodobě dobré vztahy, nás utvrdilo v tom, že máme kontrakt prodloužit,” vysvětlil vrchní sládek ostravského pivovaru Jan Řehůřek.

Obě strany se dohodly na prodloužení smlouvy v délce 5 let. Vyvrcholením spolupráce by mělo být plánované Mistrovství světa v ledním hokeji, které by se do Ostravy mělo vrátit v roce 2024. Obě strany se dohodly, že výši uzavřeného kontraktu nebudou zveřejňovat. Součástí dohody je však kromě finančního plnění také závazek investic do zkvalitnění servisu pro návštěvníky v řádu miliónů korun. „Ano, tento údaj souhlasí,” potvrzuje předseda představenstva společnosti Vítkovice Aréna Libor Folwarczny.

Momentální situace chce Ostravar využít k dalšímu zkvalitnění pivního servisu v hale. „Rádi bychom v Ostravar Aréně nabídli v nejbližší době návštěvníkům tankové pivo, které jsme v hale dosud neměli. Plánujeme i některé další investice a zlepšení venkovního zázemí v podobě velkoformátového pivního stanu. Snad se zdravotní situace v naší zemi brzy zlepší a fanoušci si tohle všechno budou moci užít,” přeje si závěrem vrchní sládek pivovaru Ostravar Jan Řehůřek.

Ostravar Aréna



V současnosti je OSTRAVAR ARÉNA s kapacitou až 12.500 diváků druhou největší halou v České republice a největší víceúčelovou halou na Moravě. Jedna z dominant Ostravy byla dokončena a slavnostně otevřena v roce 1986. Od roku 2004 se v hale čepuje výhradně pivo Ostravar.



Průměrná roční návštěvnost haly je 400 tisíc diváků. Ostravar Aréna je domácím stánkem hokejového klubu HC VÍTKOVICE RIDERA a hostí také největší sportovní podniky světa jako je MS v hokeji, ME v krasobruslení nebo tenisové



turnaje Davis Cup a Fed Cup. V hale pravidelně vystupují také hvězdy české I světové hudební scény jako Sting, Bryan Adams, Bob Dylan, Deep Purple, atd.