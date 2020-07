„Ze šachty dnes zůstaly kromě pomníku jen památkově chráněné dílny… a naše vzpomínky,“ říká Antonín Čejka, předseda klubu vysloužilých – v drtivé většině penzionovaných – pracovníků z Dukly. Sám na tento důl přichází dva roky po tragédii z července 1961 jako patnáctiletý havířský učeň. Osobně nikoho ze zemřelých horníků nezná.

„Ale ta mimořádná událost byla pořád na šachtě cítit. V podzemí v některých oblastech doslova,“ pokračuje někdejší hlavní předák ve vybavování (přípravě nových) a likvidaci (vystěhovávání techniky a uzavírání) porubů. V dole má odpracováno pětatřicet let a už coby hornický důchodce dbá na dodržování tradic. I proto letos pokládá u památníku kytky.

„Havířov oficiální připomínku důlního neštěstí na Dukle zrušil kvůli koronaviru. Tak jsme si ji dělali my, dědci, soukromou. S rouškami a rozestupy,“ popisuje Čejka. Jménem dukeláckého klubu ostatně vítá záměr stěhovat docela velký pomník se jmény všech mtrvých na hřbitov v havířovské části Šumbark. A to k rozptylové loučce za starou obřadní síní.

„Dukla je teď průmyslový areál, mají tady brzy třídit a zpracovávat i odpady. Památník havířských obětí už rozhodně na takovéto místo nezapadá,“ míní předseda klubu bývalých zaměstnanců. Hornická veřejnost na červenec 2021 chystá velikou vzpomínku na neštěstí způsobené závadou (požárem pásu) i lidským faktorem (pozdním zásahem dispečinku).

POMNÍK SE PŘEMÍSTÍ JEŠTĚ LETOS

Pomník obětí z Dukly mají podle mluvčí havířovského magistrátu Michaely Adamcové přemístit na přelomu srpna a září. „Souhlas s tím udělilo ministerstvo obrany, uskuteční to naše technické služby a náklady ve výši necelého čtvrt milionu korun bude hradit vlastník pozemku,“ uvádí s tím, že památník je teď po demolici budov dolu „mimo veřejný prostor“.

Původně je pro monument z Dolu Dukla ve hře i park v Prostřední Suché, kde zůstává prostor po jiném, odstraněném památníku. „To místo je ovšem v současné době hodně podmáčené, nebyl by tam dobrý přístup,“ říká Adamcová. Odbor školství, kultury a územního rozvoje havířovské radnice tedy volí lokalitu v Šumbarku, nedaleko památníků padlých hrdinů.

Na místě zrušené šachty je zóna lehkého průmyslu. K níž přibude – asi nejpozději v první půlce roku 2024 – centrum pro zpracování odpadů. Svážet tam mají smetí z širokého okolí. „Městům a obcím zapojeným to umožní dlouhodobě řešit problematiku komunálních odpadů v souladu s legislativou i s maximální možnou mírou jejich materiálového a energetického využití,“ vzkazují z firmy CEVYKO, jež za projektem stojí.

K TÉMATU

Neúmyslná chyba, strašlivé důsledky



Kdo z chlapů nevědomky zavadil o páčku a spustil v podzemí Dolu Dukla na ranní směně 7. července 1961 dopravník, asi nikdy nikdo nezjistí. Gumový potah pásu se třením vznítil, zápachu ani dýmu si delší dobu nikdo nevšiml. Po nahlášení na to dispečink adekvátně nereagoval. Dokonce sfárala i odpolední šichta. V době vypuknutí požáru bylo na pracovištích 338 horníků a plameny jich uzavřely v 8. sloji celkem 108. Žádný z nich nepřežil. Pár odpovědných za to sice odsoudili a zavřeli, snahy komunistického režimu o dosažení maximální těžby uhlí na úkor lidí to však stejně nezměnilo. Báňští odborníci ale dosáhli zavedení nehořlavých pásových dopravníků.