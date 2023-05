Může se již uzavřený černouhelný Důl Darkov ve Stonavě stát v budoucnu podzemním úložištěm energie? Co je pro to potřeba udělat? Na všechny tyto otázky hledají odpovědi odborníci ze skotské společnosti Gravitricity společně s českými partnery ze státního podniku Diamo. Jasno by v tomto mělo být ještě letos.

Karviná. Na Dole Darkov sfáral britský velvyslanec v ČR Matthew Field, aby si prohlédl prostory, kde by mohlo vzniknout podzemní uložiště energie. | Video: Januszek Tomáš

Unikátní projekt start upu Gravitricity, který ukládá elektřinu formou zvedání a spouštění těžkých závaží v šachtě, a jež by firma chtěla realizovat právě na Karvinsku, podporuje i nový britský velvyslanec v České republice Matthew Field, který ve čtvrtek v doprovodu odborníků z české pobočky Gravitricity a zástupců společnosti Diamo sfáral do dolu a seznámil se s možností realizace tohoto projektu. Stal se tak v krátké době druhým významným hostem, který do tohoto dolu sfáral. Před pár týdny to byl český prezident Petr Pavel.

Podle britského diplomata je tento projekt úložiště energie úžasná myšlenka na přeměnu dolu opět na zdroj energie, tentokrát obnovitelné. „Vidím to jako příležitost poprat se s velkou výzvou. Nebude to jednoduché, ale co je důležité, není nikdy jednoduché,“ řekl Matthew Field novinářům na krátkém briefingu po vyfárání.

Aby se vize investora naplnily, bude třeba pro to ještě hodně udělat. „Nacházíme se v režimu přípravy dokumentace ze strany společnosti Gravitricity a technické realizace a ekonomického vyhodnocení projektu.

Do konce června má společnost předložit báňskému úřadu studii proveditelnosti, na jejímž základě bude úřad rozhodovat, zda je projekt realizovatelný,“ řekl Josef Lazárek, ředitel odštěpného závodu Darkov, s. p. Diamo.

Adámek: Úložiště na Darkově je priorita

Podle zástupce společnosti Gravitricity Lukáše Adámka bude potřeba řešit nejen technické záležitosti projektu, ale zejména legislativní. „Potřebujeme výjimku. Máme předjednáno, že důl bude v době instalace splňovat důlní legislativu, ovšem v době provozu by měl fungovat na základně legislativní výjimky, kterou navrhujeme ve studii proveditelnosti. Uvidíme, zda ji báňský úřad schválí, či nikoli. Předpokládáme, že rozhodnutí v této věci bychom měli znát v září,“ uvedl projektový manager Gravitricity Lukáš Adámek.

Reagoval také na informace, že společnost Gravitricity se ohlíží také po jiných lokalitách, kde by mohla svůj projekt úložiště realizovat. Před pár dny totiž podepsala smlouvu s Geiger Group a bude prozkoumávat možnosti skladování energie v odstaveném rudném dole Grube Teutschenthal.

Lukáš Adámek potvrdil, že karvinský projekt je pro společnost prioritou. „Ano, firma má po Evropě i další otevřené projekty. „Projekt hlubinného úložiště energie v Dole Darkov je pro Gravitiricity prioritou,“ řekl.