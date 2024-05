K vážné dopravní nehodě došlo včera odpoledne na křižovatce ulic Vyškovická a U Studia v Ostravě-Zábřehu. Dvojice dívek tam nerespektovala světelné znamení stop na přechodu pro chodce a vkročila do cesty jedoucímu automobilu. Dle svědků nehody měly dívky na uších sluchátka…

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

„Dle našich informací měly dívky (17 a 18 let) vstoupit na přechod pro chodce v době, kdy měl již svítit na semaforu červený signál stop, a to bezprostředně do jízdní dráhy projíždějícímu vozidlu Škoda. Jeho řidič projížděl s vozidlem křižovatkou na zelený signál volno. Došlo ke střetu a dívky utrpěly závažná zranění. Dechová zkouška u řidiče byla s negativním výsledkem. Další okolnosti zjišťují dopravní policisté," řekla mluvčí Pavla Jiroušková za policisty.

K nehodě okamžitě vyrazili záchranáři, kteří byli na místě do pěti minut od nahlášení události.

Hokejová ostuda v Ostravě. Reprezentanty Lotyšska okradli na hotelu

„Posádky poskytovaly přednemocniční neodkladnou péči dvěma dívkám ve věku sedmnáct a osmnáct let. Starší z nich byla po nehodě v bezvědomí a se selhávajícím dýcháním v přímém ohrožení života. Zasahující lékař zjistil poranění hlavy a končetin, nevyloučil ani další možná zranění. Provedl intubaci dýchacích cest a zajistil pacientce přístrojem řízenou ventilaci. Druhá z dívek utrpěla těžké zranění v oblasti hlavy. Byla zajištěna krčním límcem a uložena do podtlakové matrace, týmy ZZS započaly s nitrožilním podáváním léků. Obě pacientky byly následně transportovány na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice," sdělil Lukáš Humpl, mluvčí moravskoslezských záchranářů.