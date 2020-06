„Deset dní byla v umělém spánku napojená na plicní ventilátor. To pro nás bylo snad nejtěžší období,“ vzpomíná její maminka Olga.

Isabelka se potýká s farmakonzistentní formou epilepsie způsobenou genovou mutací. Záchvaty se tak objevují navzdory léčbě a dodržování všech doporučení od lékařů.

„Isabelka užívá 10 různých léků, některé jí podávám několikrát denně. Na snížení dávky lze pracovat jen mravenčími kroky, její tělíčko je neuvěřitelně citlivé na jakoukoliv změnu a může vyvolat další záchvat. Každý takový záchvat vývoj Isabelky buď úplně zastaví, nebo ji vrátí zpátky,“ říká Olga.

„Několikrát jsme ji učili znovu jíst, používat ruce, vlastně i celé tělíčko. Aktuálně jsou její pohybové možnosti omezené. Dokáže se po zemi šoupat po zadečku a postavit se zvládne jen s oporou. Pro zlepšení motoriky využíváme speciální rehabilitační pomůcky, ortézky nebo třeba vertikalizační stojan,“ popisuje.

Před vypuknutím pandemie koronaviru jezdila Isabelka pravidelně do rehabilitačního stacionáře, kde dělala velké pokroky. Paní Olga by s dcerkou ráda navštívila i neurorehabilitační pobyt, který může přinést další zlepšení. Náklady se však pohybují v řádu deseti tisíců korun a zdravotní pojišťovna je nehradí.

„Když pomineme finanční zátěž, máme problém i s Isabelčiným zdravotním stavem. Stále není stabilizovaná tak, aby ji na těchto rehabilitacích přijali do péče. Až nebude mít delší dobu epileptické záchvaty, máme vyhráno a můžeme o tom začít uvažovat,“ vysvětluje maminka.

V současné chvíli se však Isabelčiny záchvaty vrací velmi často. „Když je pár dnů nemá, jsme za to moc rádi, bohužel to většinou netrvá dlouho. Nepřála bych to nikomu zažít. Někdy se objeví záchvat jen lehčí, jindy je těžký. V takové situaci člověk nesmí panikařit. Už jsme jich viděli mnoho a zhruba víme, jak se při kterém zachovat. Když je její stav vážný, voláme záchranku,“ povídá Olga.

Jak se bude zdravotní stav dcery vyvíjet, zatím Olga s manželem Radek nevědí. S onemocněním dcerky se potýkají už rok. A snaží se hledat alespoň nějaká pozitiva.

„Získali jsme několik nových přátel a také jsme si potvrdili, že dnešní doba není až tak zlá. I nyní se najdou lidé se srdcem na správném místě, co rádi pomohou. Patří mezi ně i Dobří andělé, kteří nám přispívají prostřednictvím nadace Dobrý anděl. Mnohokrát ze srdce děkujeme všem, jimž není lhostejný osud druhých,“ dodávají.

Příspěvky Dobrých andělů rodina využívá zejména na placené rehabilitace a další náklady na péči o Isabelku. Zapojit se do pomoci můžete i vy. Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat. Je jen na vás jakou výši daru zvolíte. I malý příspěvek dokáže hodně pomoci. Nadace Dobrý anděl aktuálně podporuje téměř 4 tisíce rodin, v nichž se objevilo vážné onemocnění.