Škola hrou je hlavní myšlenka ekologické soutěže „Hledej pramen vody“ pro děti 4. a 5. tříd základních škol z Ostravska.

Hledej pramen vody 2024 má své vítěze. | Foto: pořadatelé soutěže

Cílem soutěže je seznámit děti zábavnou formou s vodou a vytvoření adekvátního vztahu ke sloučenině, která je nezbytná součást všech živých organismů. Velké hradní finále proběhlo v pátek 31.5. na Slezkostravském hradě. Za celou dobu jejího konání se jí zúčastnilo přibližně 16 500 žáků. Roste tak mladá generace, které není životní prostředí lhostejné. Vítězným týmem letošního ročníku soutěže se stali Mořeplavci, ZŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, 5.A.

„Víte, co znamená vodní stopa? Víte, kolik je kubík vody? A kolik PET lahví byste si museli v obchodě koupit, abyste takový kubík vody měli doma? Umíte zpomalit a pozorovat růst rostlin? Zvládnete najít podle zeměpisných souřadnic indicie k odpovědi na otázku „Cesta k vodnímu pramenu vede mokřady, ale také dřevěnou stezkou. Ta má svého obránce a hlídače. Má nos, vlasy a také oči. Nápovědou je, že měří sedm metrů. Kdo to je? Věřte tomu, že žáci 4. nebo 5. tříd ZŠ z města a blízkého okolí Ostravy, účastníci soutěže Hledej pramen vody 2024, zvládají odpovědi výborně, s nadšením a patřičnými znalostmi“, popsala Radka Vanková, manažerka projektu.

Janáčkova filharmonie Ostrava hraje pro všechny od mateřských škol po seniory

„Primátor statutárního města Ostravy Jan Dohnal udělil záštitu nad 22. ročníkem soutěže. Od březnového Světového dne vody soutěžilo 36 týmů, téměř 900 dětí. Do finále se probojovalo 28 nejlepších tříd. Pro soutěžící a jejich doprovod bylo připraveno zábavné dopoledne plné her a soutěží. Nechyběly vědecké pokusy s vodou, předvedení parkouru a ukázky jednotek IZS. Věříme, že si většina dětí odnesla do svého života pozitivní vztah k vodě a svým chováním pomohla ovlivnit i další lidi okolo sebe, sdělil statutární ředitel OVAK Petr Konečný.

„Oblíbená soutěž Hledej pramen vody nabídne dětem interaktivní formou informace, které jistě v životě zúročí a přispějí k ohleduplnějšímu chování k přírodě. Smysluplný ekologický projekt má svou tradici, vždyť letos se konal již 22. ročník soutěže a za uplynulá léta se jej zúčastnily tisíce žáků ostravských škol. Děti si mohly hrou osvojit základní informace k efektivnímu hospodaření s vodou, což je pro jejich další život žádoucí,“ konstatoval primátor města Jan Dohnal.

Zoo Ostrava přivítala na Den dětí čtvrtmiliontého návštěvníka

„Ostrava podporuje celou řadu ekologických projektů, které cílí na děti, neboť je potřebné vytvářet jejich vztah k přírodě od nejútlejšího věku. Soutěž Hledej pramen vody náleží mezi populární projekty, každoročně se jí účastní stovky dětí, za víc jak dvě desítky let své existence si vybudovala jméno a v ekologické osvětě města má své místo,“ doplnil Aleš Boháč, náměstek primátora Ostravy.

Nejúspěšnější týmy soutěže HLEDEJ PRAMEN VODY 2024 získaly:

1. Tým Mořeplavci, ZŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, 5.A, dárkový poukaz v hodnotě 15.000 Kč + batohy

2. Tým Klegovodníci, ZŠ Ostrava-Hrabůvka, MUDr. E. Lukášové, 5. třída, dárkový poukaz v hodnotě 10.000 Kč + polštáře H2O

3. Tým Námořníci, ZŠ Ostrava, Ostrčilova, 5.A, dárkový poukaz v hodnotě 10.000 Kč + designová láhev na vodu

Nejlepší týmy soutěže za teoretickou část Hledej pramen vody byly nominovány do následných kategorií a získaly tato ocenění s deskovou potrubní hrou Velké vodní dobrodružství

VodoEINSTEIN – Mořeplavci, ZŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, 5.A

VodoSTAR – Surikapky, ZŠ Primaškola, Ostrava-Vítkovice, 4. třída – VODOsong pro Hledej pramen vody „My jsme SURIKAPKY“

VodoART – Klegovodníci, ZŠ Ostrava-Hrabůvka, MUDr. E. Lukášové, 5. třída – Jak šetřit vodou? Proč pít kohoutkovou?

eVODA – Vodnáři, ZŠ Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, 4.A – TOP atraktivita příspěvků na sociálních sítích

Organizátorem soutěže je společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., partnerem projektu je statutární město Ostrava.