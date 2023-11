/FOTO, VIDEO/ Do konce roku bude dostavěna nová budova Ekonomické fakulty VŠB-TUO (dále jen EKF) v porubském univerzitním kampusu a v létě dojde na přestěhování ze starého zázemí v centru Ostravy. Poté budou budovy k mání: kdo dá nejvíc, toho budou. Deník zjišťoval podrobnosti.

V porubském kampusu VŠB-TUO končí stavba nové budovy ekonomické fakulty. | Video: Deník/Petr Jiříček

V současnosti tvoří zázemí EKF dvě budovy v historickém centru města – hlavní, téměř ikonická budova na Sokolské třídě, a také druhý, rozlohou poloviční objekt blíž k řece na Havlíčkově nábřeží. Obě budovy vysoká škola prodá, přestěhuje se do moderního zázemí v Porubě.

„Chystáme se na prodej, avšak dražba bude zahájena až po přestěhování. Do veřejné dražby dáme obě budovy v centru města,“ uvedla pro Deník už dříve mluvčí VŠB-TUO Petra Halíková.

Stará budova Ekonomické fakulty VŠB-TUO na Sokolské třídě v centru Ostravy.Zdroj: Deník/Veronika Holaňová

Vyvstává tak otázka, co bude s budovami na lukrativním místě dál. Město o státní majetek zájem nejeví. „Jako město nebudeme do prodeje budov ekonomické fakulty nikterak zasahovat. VŠB-TUO musí dražbu provést transparentně ve výběrovém řízení, protože je to státní majetek. Nemůžeme jim do toho vstupovat a určovat podmínky. Určitě ani nebudeme chtít jako město budovy vykupovat, věřím však, že své uplatnění najdou,“ řekl Deníku primátor Ostravy Jan Dohnal (ODS).

Soud jevil zájem pouze krátce

V minulosti o známější z obou budov projevil zájem Okresní soud v Ostravě, který sídlí v Porubě, čímž by v centru města vznikl jakýsi soudnický bulvár, ze zájmu však sešlo. „Ano, o této možnosti se uvažovalo, ale již není aktuální,“ informoval Deník soudce a mluvčí Okresního soudu v Ostravě Dalibor Zecha v samém závěru minulého roku, kdy už bylo zřejmé, že na 1400 studentů a 300 zaměstnanců EKF centrum města opustí.

VIDEO: Podoba nové ekonomické fakulty VŠB-TUO. Víme, co škola udělá se starou

Otázka je, kolik zájemců se najde. Jde sice o lukrativní adresu, nicméně na budovách se začíná projevovat zub času. I proto VŠB-TUO požádala město o podporu a propagaci prodeje, například o jejich zanesení do portfolia na investičních veletrzích. „Nic konkrétního se nedomluvilo,“ upřesnila Halíková.

Jednání dosud nedošla ani do oficiální fáze. „Pouze jsme diskutovali s kvestorkou VŠB-TUO o tom, jestli by bylo možné nějakým způsobem prodej podpořit. Následně jsme univerzitě vzkázali, že musí připravit detailní podklady k budovám, aby vůbec byly umístitelné na trh a prezentovatelné. V tomto bodě jsme prozatím skončili,“ přiblížila zákulisní vývoj náměstkyně primátora Ostravy pro strategický rozvoj a územní plánování Hana Tichánková (ANO).

Jaká je hodnota budov?

Orientační částku, za jakou by budovy chtěla prodat, univerzita nepochybně už má spočítanou, přesnou hodnotu nemovitosti bude muset určit odhadce ve znaleckém posudku. Deník nyní oslovil dvě realitní kanceláře s dotazem, jaká může být orientační hodnota budov. Dostal jednu odpověď.

„U těchto specifických nemovitostí není úplně jednoduché tržní cenu stanovit,“ uvedl ostravský oblastní ředitel M&M reality Jan Nováček. „Pokud budu vycházet z cen nemovitostí, které se v okolí prodávají a v určitých parametrech se těmto objektům podobají, byla by cena někde mezi 40 až 50 tisíci korunami za metr čtvereční,“ řekl Deníku Nováček s tím, že k nějakému relevantnějšímu stanovení tržní ceny by bylo potřeba doplnit více informací o stavu budov a jejich detailech.

Nová Panevropská univerzita v Ostravě: počítá se až s 1500 studenty

Vycházíme-li z informace poskytnuté M&M reality (při kalkulaci s prostřední hodnotou, tedy 45 tisíci korunami za metr čtvereční), mohla by být tržní cena budovy na Sokolské třídě (2198 metrů čtverečních podle údajů z katastru nemovitostí, pozn. red.) asi 99 milionů korun. Menší budova na Havlíčkově nábřeží (1088 metrů čtverečních) by pak stála hrubým odhadem asi 49 milionů korun.

Pro srovnání, za podobnou částku, jakou podle M&M reality může mít hodnota hlavní budovy EKF, prodala Ostrava v roce 2020 pozemek „Slza“ na Karolině, na němž má v budoucnu vyrůst nejvyšší mrakodrap v zemi. Pozemek má rozlohu osm tisíc metrů čtverečních.

Opět univerzita?

Možní zájemci budou muset vzít v potaz při budoucím využití budov územní plán města. „Kdyby bylo nejhůře, VŠB budovy prodat nemusí. Budeme se bavit o možnostech, ale nemůžeme jim nic nařídit. Ale není důvod se příliš strachovat. Když to přeženu a objevil by se někdo, kdo by z toho chtěl udělat ubytovnu, nebude to v souladu s územním plánem a vlastník nebude schopen objekty zkolaudovat,“ řekl primátor Dohnal, podle něhož by bylo ideální, kdyby budovy dál sloužily nějakému školskému zařízení.

Sledovaná ekonomka v Ostravě: v kampusu roste za miliardu nová, stará se prodá

„Máme nějaké informace, že se o budovy zajímají některé soukromé vysoké školy, a přesně to chceme,“ zmínil Dohnal. Při těchto úvahách se teoreticky mezi potenciální uchazeče dostává dřívější Vysoká škola podnikání a práva v Ostravě-Michálkovicích. Po transformaci je z ní dnes fakulta nové soukromé Panevropské univerzity, která počítá s dalším rozvojem až na 1500 studentů jen v Ostravě, proto je nasnadě, že by se nové, větší zázemí univerzitě hodilo. Deník déle než týden opakovaně zjišťoval, zda by univerzita o nemovitosti měla zájem, vyjádření rektora ani dalších čelních představitelů fakulty na přímý dotaz se však získat nepodařilo.

Jaké jsou případné další možnosti? „Budovy by mohly posloužit také jako zázemí pro některou centrální státní instituci, těmto záměrům půjdeme naproti. Věřím, že se někdo najde,“ dodal Dohnal, jenž počítá s důstojným budoucím vlastníkem a využitím.