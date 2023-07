Pomyslné brány jubilejního dvacátého ročníku Colours of Ostrava se ve středu otevřely. Organizátoři jako každý rok lákali na hvězdy světového formátu a ta pro mnoho fanoušků nejzářivější nakonec nedorazí. Jedna z nejúspěšnějších britských popových zpěvaček posledního desetiletí Ellie Goulding musela zrušit své čtvrteční vystoupení kvůli zdravotním komplikacím.

Ellie Goulding. | Foto: se svolením Colours of Ostrava

Organizátoři o tom informovali ve středu večer na webových stránkách festivalu.

Zaskočili Chinaski

Ellie Goulding měla koncertovat ve čtvrtek od 22.45 na Česká spořitelna stage. Na její místo a čas se posunul koncert francouzského elektronického mága Kavinsky. A jeho slot v programu (čtvrtek ve 21.30 na Liberty stage) nakonec zaplnila česká hudební stálice Chinaski.

Omluvy a láska

Podle doktorů by cesta do Ostravy nebyla vhodná kvůli zdraví oblíbené zpěvačky. „Lékaři ze zdravotních důvodů nedoporučili Ellie Goulding let a koncert na Colours of Ostrava. Ellie Goulding posílá upřímné omluvy, lásku a doufá, že se s fanoušky v České republice brzy setká," vzkázal management Ellie Goulding organizátorům Colours of Ostrava.

Největší hity

Fanoušci si tak bohužel ve čtvrtek neužijí její nejpopulárnější skladby Outside, Miracle, Outsider nebo doprovodnou skladbu k filmu Padesát odstínů šedi Love Me Like You Do.

Ellie Gouding dříve zpívala v americkém Bílém domě a vystoupila i na královské svatbě prince Williama a Kate. Kromě hudby se věnuje i životnímu prostředí a jako enviromentální aktivistka byla jmenována velvyslankyní dobré vůle OSN pro životní prostředí.