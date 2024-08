Provoz Kino Baru Etáž v Dolních Vítkovicích skončil v lednu tohoto roku po více než třech letech svého fungování. Hlavním důvodem opuštění prostor se dvěma kinosály bylo vypovězení nájemní smlouvy ze strany Dolní oblasti Vítkovic. „Oni chtěli to kino udržet tím, že bylo i vybavené, byla by škoda o kino přijít. Zatímco my jako Etáž jsme chtěli začít dělat spíše hudební produkci, což jsme i přibližně ten rok a půl zkoušeli. Ve výsledku jsme ale zjistili, že to pro lidi na ten noční život není moc dobře dostupné. I to byl jeden z důvodů, proč jsme o prostory v DOVu nebojovali a smlouvu s nimi rozvázali,” řekl provozní dramaturgie Baru Etáž David Michejda.

Etáž aktuálně funguje pod záštitou Skautské jako samostatná značka, nicméně její zaměstnanci se věnují čistě barovému provozu a tvorbě programu Skautské. Minulý pátek tak lidé mohli po několika měsících vidět Bar Etáž v akci na slavnostním otevření venkovního provozu Skautské, které nabídlo to nejlepší z lokálních gastro podniků za doprovodu místních DJs.