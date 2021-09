V neděli 12. září byl na programu kulatý 60. ročník Ostrava City Marathonu. Vedle nadšení samotných účastníků však akce vzbudila i ohlasy lidí, kterých se dotkla spíše negativně. A ještě několik dní po akci se řeší na různých fórech.

Kamenem úrazu pro některé obyvatele bylo uzavření jednoho jízdního pruhu Sokolské třídy v centru města. „Odmítli nás pustit na veterinu v Budečské ulici, přestože jsme říkali, že se tam opravdu potřebujeme dostat. Strážník nám řekl, že ho to nezajímá a že máme okamžitě odjet,“ popsala Deníku s odstupem dní, kdy v ní stále přetrvával vztek, paní Simona.

Zatímco v křižovatce s ulicí Vítěznou narazila, u čerpací stanice v Muglinovské ulici pouze nepochodila. „Tady už přívětivější strážník řekl, že se máme vrátit, a když nikdo nepoběží, určitě nás nechají projet. Než to vystoupení absolvovat znovu, raději jsme počkali, až se bude věnovat dalšímu vozu a projeli,“ přiznala chovatelka, jaké musela s manželem zvolit řešení. Na klinice si poté s dalšími chovateli nechápavě vyměňovali své zkušenosti.

Orgány bez stížností

Městská policie se na základě žádosti organizátora maratonu podílela v této lokalitě na organizaci dopravy na třech stanovištích celkem více než čtyřicetikilometrové trasy, samotná PČR pak na jednom dalším. „Podle informací dostupných z místa usměrňování dopravy byl strážníky občanům průjezd na veterinární ambulanci v Budečské ulici umožněn, a to vždy s přihlédnutím k bezpečnosti účastníků akce, tedy běžců,“ uvedl pro Deník Jindřich Machů, mluvčí Městské policie Ostrava, která negativní ohlasy nezaznamenala. Stejně jako kompetentní odbory ostravského magistrátu. A stejně jako Městské ředitelství policie Ostrava PČR.

Kromě dospělých beželi i špunti.Zdroj: MK Seitl Ostrava

Jel na eutanazii. A zuřil

„Schválení této akce probíhá zpravidla na komisi organizace dopravy na Ostravských komunikacích. Rozhodnutí o daném opatření vydává Magistrát města Ostravy (ten upřesňuje, že tak činí centrální městský obvod - pozn. red.). K dané akci musí být vypracovaný projekt dopravního značení, který se projednává a následně schvaluje,“ informuje policejní mluvčí Eva Michalíková, na jaké ose se omezení při obdobných akcích tvoří.

Onu neděli sloužící veterinářka Vetparku Ostrava podotýká, že přinejmenším mezi desátou a dvanáctou hodinou evidovali u takřka všech objednaných klientů půlhodinová zpoždění. „Všichni nám volali, že stojí na křižovatce a policajti (podle rozdělení stanovišť rozumějte strážníci - pozn. red.) je nechtějí pustit. Nejcitlivější byl případ, kdy majitelé jeli s pejskem na nucenou eutanazii. Představte si, jak se cítili, a k tomu tato komplikace. Majitel neuposlechl a i přes zákaz se rozhodl bezodkladně přijet. Samozřejmě zuřil,“ popsala Deníku veterinářka Zdeňka Barnasíková.

Pořadatele štve nedostatečná úcta

Pořadatelé maratonu z Maratón klubu Seitl Ostrava podotýkají, že na frekventovanou Sokolskou třídu při akci každoročně stavějí zkušené dobrovolníky na organizaci dopravy. „To, že se snad někdo nemohl dostat na veterinu, mě mrzí, patrně k tomu došlo i proto, že se lidé nepokoušeli na místě domluvit s asistenty, kteří by je určitě pustili. Nevím, jestli je řešením udělat městský maraton někde v lese, aby nebyly uzavírky,“ nerozumí nevoli organizátorka Petra Pastorová, podle níž by naopak nemělo zapadnout, že šlo o jubilejní 60. ročník nejstaršího maratonu v republice, jemuž se však ze strany města dostalo údajně neadekvátně symbolické podpory.

„Přijde mi ponižující, že v souvislosti s takovou akcí se nejvíce řeší to, že se někdo nedostal na veterinu. Obdobné akce si žádají uzavírky, to by se pak nemohlo ve městě konat vůbec nic. Všude se maratony běhají po silnicích, jen v Ostravě se minimálně polovina trasy musí běžet po cyklostezkách,“ vadí Pastorové, jež se nyní v Košicích chystá na nejstarší maraton v Evropě. Tam, ale třeba i v Praze se podle ní k obdobným tradičním akcím přistupuje zcela jinak.