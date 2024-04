„Kromě letů do exotických destinací nabízí v letošním roce cestovní kancelář Čedok z ostravského letiště dalších sedm novinek. Už od června nabídne lety do italské Lamezia Terme, do Enfidhy v Tunisku, na řecké ostrovy Thassos a Krétu, do albánské Tirany a do čím dál populárnější destinace Marsa Matrouh na severu Egypta. V říjnu se pak začne létat na dlouho očekávané Kanárské ostrovy, a to jmenovitě na Fuerteventuru,“ doplnil Ondřej Musil, manažer pro pasažérskou přepravu.

K tématu

Celkově tak bude v nabídce ostravského letiště Leoše Janáčka v letošním roce 31 destinací, z toho je 13 novinek. Novinky cestovní kanceláře Čedok doplní také nová pravidelná linka do španělské Malagy s leteckou společností Ryanair, dále lety do černohorské Podgorice s leteckou společností Air Montenegro a další nové lety přidá do španělské Murcie a Dalamánu v Turecku letecká společnost Smartwings.