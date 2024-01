„Dosud jsme se do samotného problému neangažovali, i vzhledem k tomu, že jsme se soustředili na projektovou činnost. Takže ohledně tohoto dlouhotrvajícího problému sledujeme situaci z médií, sami se neúčastníme, ale považujeme ji, spolu s OKK Koksovnou, za největší zátěž životního prostředí na Ostravsku. Zejména proto, že je to dlouhodobý přetrvávající problém,“ řekl Deníku ředitel Čistého nebe Ondřej Daněk.

Detaily skrývá spis kriminálky

Podrobněji se k problematice vyjádřil Jindřich Petrlík, specialista na toxické látky a odpady neziskové organizace Arnika. Podotýká však, že pohled na věc si mohl utvořit jen z informací v médiích, které se problematice věnují. „Neměli jsme možnost nahlédnout do jakýchkoliv analýz, které nejspíš obsahuje vyšetřovací spis,“ vysvětlil s odkazem na šetření záležitosti ostravskou kriminálkou nejen kvůli dvěma podaným žalobám.

Skládka pod heřmanickou haldou je podle něj všeříkající. „Případ jasně dokumentuje, jaký (ne)přehled je v České republice o pohybu odpadů, včetně těch potenciálně nebezpečných. Zavážení vytvořené rokle namísto nadrceným kamenivem odpadem různého složení, je nezodpovědným hazardem se životním prostředím, ale svým způsobem i se životy lidí v okolí,“ řekl Deníku Jindřich Petrlík.

Podle něj by nikdo téma příliš nezveličoval, kdyby bylo obsahem jámy o délce 250 metrů jen staré zdivo, kamení, cihly či beton. „Ale rozhodně se tam neměly ocitnout plasty, struska anebo popílky. Všechny posledně jmenované odpady mohou obsahovat celou řadu toxických látek, které se pak mohou dále šířit do životního prostředí a již tak vážnou situaci prohořívající haldy se skládkou chemického odpadu v sousedství ještě zhoršit,“ popsal odborník, co reálně hrozí. Na příslušných orgánech bude, aby zjistily, jaké množství nelegálních odpadů v jámě je.

„Pokud je to špatné už nahoře, bojím se, co bude dole, co najdeme, až se kopne 15 metrů hluboko,“ vyjádřil pro Deník své obavy už dříve náměstek primátora Ostravy pro životní prostředí Aleš Boháč, podle něhož je k zamyšlení i dění v lokalitě v minulosti, kdy byla u prohořívající haldy umožněna skládka chemických odpadů.

Odpady v jámě představují velké riziko

Arnika připomíná, že případů, kdy se pod záminkou cirkulární ekonomiky a recyklace odpadů míchají různé nebezpečné odpady dohromady a využívají se při rekultivacích do náspů či k zasypání inženýrských sítí, zná v České republice hned několik.

„Na jejich chemické složení se bere minimální ohled. Většinou se totiž chemické analýzy takových odpadů omezují na výluhové testy na těžké kovy, a to za podmínek, které neodpovídají reálné situaci, v jaké jsou takové odpady použity. Mohou kontaminovat životní prostředí navěky, protože jednotlivé látky se v přírodě v podstatě nerozkládají, ale vážou se na prach, kumulují se v tucích nebo i ve vodě,“ přiblížila Arnika možná rizika s tím, že na řadu přítomných látek se použité odpady netestují.

Plasty, které jsou podle Seznam zpráv na seznamu odpadů použitých v Heřmanicích, pak podle Jindřicha Petrlíka obsahují řadu aditiv. „Včetně například bromovaných zpomalovačů hoření, těžkých kovů anebo změkčovadel, často toxických a bez pevné vazby v plastech. Plasty jsou také většinou hořlavé a v sousedství prohořívající haldy představují velké riziko,“ nebere odborník informace na lehkou váhu.

Za neodhalením toho, že v Ostravě zřejmě taková nelegální skládka vznikla, ačkoli společnost Ridera stavební, která jámu zavážela, si za obsahem jámy stojí, podle Arniky je i neustálé snižování počtu inspektorů v České inspekci životního prostředí. „A v neposlední řadě se odpady staly velkým byznysem a jsou v hledáčku skupin organizovaného zločinu. To je ovšem problém celosvětový, Českou republiku nevyjímaje,“ dodal Petrlík.

