V těchto dnech uplynulo sedm let od chvíle, kdy na něj soud vydal evropský zatykač. Dva měsíce poté následoval mezinárodní zatykač.

Po Wolfovi pátrali ostravští policisté, poté se přidali i „lovci lebek“ ze specializovaného útvaru. Informace o Wolfově pobytu se různily, mluvilo se o Střední či Jižní Americe, hovořilo se však také o Slovensku a dalších zemích.

Ochránci zákona se k možnému Wolfovu úkrytu vyjadřovali velmi opatrně. Vloni v květnu však překvapili. Prohlásili, že je v Paraguayi, současně upozornili na obtížnou komunikaci s tamními úřady.

Kde končí stopa?

Vše o kauze poslance Wolfa najdete zde

„Stopa hledaného Petra Wolfa končí v Paraguayi. Tamní úřady jsme požádali o spolupráci. Nicméně ty zatím nepřistoupily k jeho zadržení,“ informovalo tehdy Policejní prezidium České republiky.

U příležitosti sedmého výročí vydání evropského zatykače na Wolfa je již policie na informace podstatně skoupější. Na dotaz, zda se uprchlý exposlanec nadále skrývá v Paraguayi a zda již pokročila jednání s místními úřady, Policejní prezidium odpovědělo: „V současné době nemáme žádné informace, které bychom mohli poskytnout.“

Dotace

Petr Wolf byl v roce 2012 za zneužití jedenáctimilionové státní dotace z ministerstva životního prostředí pravomocně odsouzen k šesti rokům vězení a k pětimilionové pokutě.

Spolu s ním odešla od soudu s podmíněným tříletým trestem a milionovou pokutou i jeho manželka Hana. Wolf proces označil za politický, což soudci důrazně odmítli.

„Po celém provedeném dokazování zastáváme jednoznačné stanovisko, že se o žádný politický proces nejedná. Šlo o zcela běžný kriminální delikt,“ uvedl předseda senátu Krajského soudu v Ostravě.

Zmizel

Wolf po vynesení odsuzujícího rozsudku dělal vše pro to, aby nemusel za mříže. Přestal přebírat soudní obsílky, navrhoval také odklad nástupu do vězení. Počátkem ledna 2013 požádal soud o čtyřtýdenní lhůtu na vyřízení osobních, pracovních a rodinných záležitostí. Krajský soud to ale odmítl a koncem ledna 2013 vydal příkaz k dodání do výkonu trestu. V únoru přišel evropský zatykač a v dubnu mezinárodní.

K TÉMATU

JAK ŠEL ČAS

LEDEN 2012 – Krajský soud v Ostravě uznal Petra Wolfa vinným z trestného činu dotačního podvodu. Poslal jej na pět let za mříže a uložil mu milionovou pokutu. Jeho manželce vyměřil dvouletý podmíněný trest a pokutu dvě stě tisíc korun.

ŘÍJEN 2012 – Vrchní soud v Olomouci Petru Wolfovi v rámci odvolacího řízení trest zpřísnil na šest let vězení, zvýšil také pokutu, a to na pět milionů korun. Přísnější verdikt si vyslechla i jeho manželka. Dostala tříletý podmíněný trest a milionovou pokutu.

LEDEN 2013 – manželé Wolfovi začali splácet peněžité tresty. Soud vyhověl jejich žádosti, aby tak mohli učinit formou deseti splátek. Wolf uhradil půl milionu korun, jeho manželka 100 tisíc korun. Obě částky šly z jednoho bankovního konta.

LEDEN 2013 – Krajský soud v Ostravě vydal na Petra Wolfa příkaz k dodání do výkonu trestu.

ÚNOR 2013 – Krajský soud v Ostravě vydal na Wolfa evropský zatykač.

DUBEN 2013 – Krajský soud v Ostravě vydal na Petra Wolfa mezinárodní zatykač.

ZÁŘÍ 2013 – Nejvyšší soud odmítl Wolfovo dovolání.

ŘÍJEN 2013 – Petr a Hana Wolfovi uhradili poslední, desátou splátku peněžitého trestu.

SRPEN 2014 – Ústavní soud odmítl Wolfovu stížnost.

LEDEN 2015 – Petr Wolf žádá o milost, která byla o několik týdnů později zamítnuta.

Kdo je Petr Wolf?

Exposlanec Petr Wolf se do povědomí veřejnosti dostal v červnu 2008, kdy opustil poslanecký klub ČSSD a poté odešel i ze strany. Důvodem měly být údajné nedemokratické praktiky ve vedení ČSSD. O několik dnů později Wolf oznámil, že jej tehdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek během prezidentských voleb v únoru 2008 vydíral. Prý mu vyhrožoval, že pokud nepodpoří kandidáta Jana Švejnara, zveřejní závěry kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, který měl odhalit nedostatky ve Wolfově firmě. O zhruba měsíc později se někdo vloupal do Wolfovy poslanecké kanceláře v Ostravě. Zmizel notebook a další věci. Pachatele se nepodařilo dopadnout a policie případ odložila.