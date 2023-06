/FOTOGALERIE/ Divoké, místy šílené a každopádně plné adrenalinu. Tak vypadal první ročník Horsefeathers Iron Town Session 2023, který dokázal, že Ostrava umí uspořádat netradiční sportovní akce v industriálním prostředí Dolní oblasti Vítkovic. Závodům dominovala pulzující atmosféra a na startu extrémní bikeři z patnácti zemí světa.

Momentky z MTB freestyle závodů HF Iron Town Session 2023. | Foto: Vandraq Studio/Martin Husár

Už páteční kvalifikační jízdy napověděly, že Ostrava bude svědkem něčeho výjimečného.

V mužské kategorii kvalifikaci opanoval dechberoucí jízdou Angličan Jake Atkinson a dal tak předzvěst sobotní finálové zápletce. Druhé místo bral největší favorit závodu Dawid Godziek z Polska. Na třetím místě skončil Ondra Šléz a čtverku obsadil Kuba Hejl. Do finálové patnáctky se z Čechů probojoval ještě David Khestl.

Sobotní finále žen ovládla teprve šestnáctiletá Patricia Druwen (GER), která nikoho nenechala na pochybách, proč je právě ona aktuální světovou jedničkou ve slopestyle. Kromě suverénního vítězství v ženské kategorii si odváží i cenu Best Trick, za perfektně vystřižený backflip barspin (salto vzad s otočením řídítek). Jediná česká závodnice Michaela Hájková skončila na 6. místě. Závodnice skákaly salta a nejrůznější otočky a prokázaly, že se nebojí ani velkých skoků.

Zdroj: Youtube

Finále mužské kategorie pak vypadalo jako reklama na světový freestyle. Polák Dawid Godziek, Redbull jezdec a světová pětka v žebříčku FMB, porazil druhého Jakea Atkinsona (GBR) o pouhý půlbod! Neuvěřitelnou finálovou jízdou si tak Atkinson vysloužil i cenu Best Trick, když na překážce step down roztočil „třistašedesátku” s čtverným barspinem (otočka o 360 stupňů, při které jezdec 4krát otočí řídítka) a tak odpálil emoce v celém areálu.

Výraznou českou stopu zanechal v závodě Kuba Hejl, který skončil ve finále na třetím místě: „Tohle byl nezapomenutelný víkend! Po dost neúspěšném začátku sezony se mi podařilo zajet třetí místo. Bylo to skvělé, vlilo mi to krev do žil a přesně vím, na čem dál pracovat. Děkuju všem, kteří fandili a byli u toho. Taky díky celému týmu, jenž tuto akci uskutečnili, protože celá organizace a stavba tratě v takhle krásném místě není sranda. Díky, Ostravo,“ zhodnotil svou účast na domácí půdě rodák z Velkého Meziříčí.

Nejlepší desítku uzavřel lokální biker David Khestl, který předváděl rafinované triky a dokázal, že si své místo ve finále zasloužil. „Závodníci byli neskuteční. Myslím, že jsme tady viděli skoro všechny „světové" triky. K tomu nám perfektně přálo počasí. Jsem moc rád, že nám na závody přijela skvělá sestava závodníků z celého světa a předváděli parádní a dechberoucí jízdy. Dorazila také spousta diváků, kteří na podobné akci nikdy nebyli, takže první ročník hodnotíme jednoznačně dobře. Nejnáročnější asi bylo zkoordinovat kompletní stavbu a přípravu tratě, ale díky skvělému týmu kolem nás se to podařilo na jedničku,” okomentoval první ročník ředitel závodu Kamil Tatarkovič.

Výsledky ženy:



1. Patricia Druwen (GER)

2. Alma Wiggerberg (SWE)

3. Robin Goomes (NZL)

4. Harriet Burbidge – Smith (AUS)

5. Shealen Reno (USA)

6. Michaela Hájková (CZE)



Výsledky muži:



1. Dawid Godziek (POL)

2. Jake Atkinson (GBR)

3. Jakub Hejl (CZE)

4. Hugo Canal (ESP)

5. Nicolas Terrier (FRA)

6. Luke Parker (AUS)

7. Przemek Abramowicz (POL)

8. Dorian Macher (AUT)

9. Christian Arehart (USA)

10. David Khestl (CZE)

11. Or Gad (ISR)

12. Finley Davies (GBR)

13. Zac West (USA)

14. Ondra Slez (CZE)

15. Loek Quaedflie (NED)

16. Nicolas Kroffig (FRA)

17. Pawel Stachak (POL)

18. Boris Rezabek (SLO)

19. Dawid Czakaj (POL)

20. James Angiulo (USA)

21. Gaelen Slaney (AUS)

22. Finley Kirschenmann (USA)

23. Sven Herrmann (GER)

24. Vinnie Janssens (NED)

25. Andrew Head (AUS)

26. Ferracci Jacopo (ITA)

27. Mike Ross (AUS)

28. Blaise Bowly (HUN)

29. Leonardo Campos (BRA)

30. Filip Vokurka (CZE)

31. Nicolas Tanzberger (GER)

32. Vilibald Vítek (CZE)

33. Martin Adámek (CZE)