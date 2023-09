Lékařská fakulta Ostravské univerzity obdržela akreditaci pro Studijní program Zubní lékařství. Poprvé v historii tedy budou studovat v Moravskoslezském kraji budoucí zubaři. „První studenti stomatologie nastoupí ještě v říjnu," říká děkan ostravské lékařské fakulty Rastislav Maďar.

Jaký bude další postup fakulty? Kdy nastoupí první studenti do programu Zubní lékařství a pomůže to s nepříznivou situací v kraji, pokud jde o dostupnost stomatologické péče? Zeptali jsme se děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislava Maďara.

Pane děkane, získali jste tolik očekávanou akreditaci. Jak teď bude fakulta postupovat?

Po obdržení oficiální informace od předsedy Národního akreditačního úřadu o udělené akreditaci požádám Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity o schválení podmínek přijímacího řízení. Dříve to není možné. Senát však již má informaci, že kvůli urychlení procesu požádám předsedu o hlasování „Per rollam“ tedy korespondenčně, abychom nemuseli čekat na termín řádného zasedání. Předpokládám rychlou reakci senátorů.

A dál?

Podmínky přijímacího řízení zveřejníme a bude plynout měsíční interval pro přijímání přihlášek, který z legislativy musíme dodržet. Hned potom zrealizujeme přijímací zkoušky a úspěšní uchazeči budou moci nastoupit do prvního ročníku ještě v říjnu.

Akreditaci jste získali v době, kdy už se pomalu otvírají brány vysokých škol. Předpokládáte, že budou mít studenti o příjímací řízení zájem?

O tom nepochybuji. Zájem bude násobně převyšovat kapacitu ročníku a bude z čeho vybírat. Víme, že zájemci o studium čekají a naše studijní oddělení pravidelně řeší telefonáty těch, kteří už se nemohou dočkat.

Bylo získání akreditace komplikované?

Je to nesmírně náročný proces a v podstatě se nám za poslední dva roky a pár měsíců k tomu navíc podařil malý zázrak. Bylo to kolektivní dílo. Z kolegů bych jmenovitě uvedl aspoň dvě jména, garanta docenta Martina Starostu a paní proděkanku Ivonu Závackou. Ukázalo se taky, jak velmi dobře nám to funguje s Fakultní nemocnici, a velmi pomohla i spolupráce s Oblastní stomatologickou komorou. No a bez finanční podpory vedení statutárního města Ostrava a Moravskoslezkého kraje na nákladné výukové vybavení by to rovněž nebylo možné.

Myslíte si, že se tímto do budoucna podaří vyřešit nepříznivou situaci s dostupností stomatologické péče?

Velké množství obyvatel našeho kraje delší dobu nemohou získat stomatologa. V následující dekádě by se ta situace ještě zhoršovala. Když se podíváme po ČR, nejlíp jsou na tom s dostupností zubařů v těch oblastech, kde mají vlastní studium stomatologie. Jsem si jistý, že ke zlepšení stávající situace naši absolventi výrazně přispějí. A navrhli jsme už i koncepci stipendijního programu, který by je mohl po ukončení studia udržet v našem regionu.

Akreditaci jste zatím získali jen na omezenou dobu tří let. Proč?

Je běžné, že když začíná úplně nový studijní program s první akreditací, doba udělené akreditace je ze strany NAÚ zkrácená. Osobně nepochybuji, že i za 3 roky budeme na úrovni porovnatelné s jinými lékařskými fakultami, které vychovávají vlastní stomatology. Tuto referenční úroveň si budeme hlídat. Ať tak či tak, je našim přirozeným snažením se ve všech aspektech naší práce neustále zlepšovat.