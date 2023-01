Vše začalo ve chvíli, kdy ho telefonicky kontaktoval muž vydávající se za bankéře. „Chtěl s ním projednat údajný úvěr, který si měl sjednat. Když muž odpověděl, že si úvěr nesjednal, sdělil mu, že se stal nejspíš obětí nějakého podvodu a přepojil ho na kolegu, který má na starost bezpečnost. Ten mu následně začal dávat instrukce, co dělat, aby nepřišel o své peníze na účtu,“ přiblížila situaci Kateřina Kubzová z moravskoslezské policie.

Vystrašený mladík mu uvěřil. Dle jeho pokynů šel na pobočku banky a vybral své úspory. Poté peníze vložil do bitcoinmatu pod QR kódem, který mu byl zaslán. Tento tah mu nebyl podezřelý, a tak akce pokračovala. Následně mladíkovi zavolal údajný kriminalista. Řekl mu, že byl s jeho občanským průkazem spáchán trestný čin. Dodal také, že kontakt na něj předá svým kolegům, kteří ho budou kontaktovat.

Hazard, drogy, rvačky, i to „nabízela“ nelegální herna v centru Ostravy

Tím ale hra neskončila. Vyděšeného mladíka vzápětí čekal další telefonát. Pracovník banky ho instruoval ke sjednání co nejvyššího úvěru, aby údajně nikdo nemohl disponovat s předchozím falešným úvěrem. „Muž se tak osobně dostavil na pobočku banky, a aniž by si zde ověřil pravdivost tvrzení volajícího bankéře, sjednal si úvěr. Následně peníze vybral a pod dalšími zaslanými QR kódy opět vložil do bitcoinmatu,“ řekla Kubzová.

Suma sumárum, škoda činí 700 tisíc korun, policie případ šetří jako podvod.

Varování

„Opět nabádáme veřejnost k obezřetnosti. Pokud vám volá pracovník banky a tvrdí, že je váš účet v ohrožení, kontaktujte telefonicky nebo osobně vaši banku. Ověřte si pravdivost informací nejen v bance ale také u všech institucí, za jejichž pracovníky se podvodníci vydávají. Kontakty si sami vyhledejte z veřejně dostupných zdrojů. Skuteční bankovní úředníci nikdy nepostupují tak, že by vás telefonicky naváděli k vybrání peněz z vašeho účtu a jejich vložení nebo zaslání jinam,“ upozorňuje důrazně policie.