Město Ostrava nechalo v minulých měsících zrenovovat plochu za biskupstvím podél Střelniční ulice, která dlouho chátrala. Nyní se stává oázou klidu a odpočinku.

Farská zahrada. | Foto: MMO

Nedávno zrevitalizovaná Farská zahrada je až do konce června otevřena od 7 do 20 hodin. O prázdninách a v září bude veřejnosti přístupná až do 21 hodin a od října do konce března je její otevírací doba stanovena od 8 do 18 hodin.