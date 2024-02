/VIDEO, FOTO/ Ubytování uprostřed lesa v přírodě nebo nedaleko centra města? Fenomén glampingu je v Česku i ve světě stále rozšířenější. V Ostravě vzniká nedaleko Slezskoostravského hradu posed, který si budou moci zájemci o tento druh ubytování pronajmout od začátku dubna. Luxusní posedy si klienti často objednávají na své zahrady, kde si v důsledku hypoteční krize momentálně nemohou dovolit náročnější projekt. Jaké jsou typy glampingových posedů a jak je to se stavebním povolením?

Nově vybudovaný posed nedaleko Slezskoostravského hradu v Ostravě, 16. února 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Co je to glamping? Slovo glamping vzniklo spojením dvou anglických slov - glamourous a camping (okouzlující a kempování, pozn. red.). Jde zkrátka o propojení tradičního kempování s kapkou luxusu. Ve stanu či malém domečku nebo posedu je často k dispozici i vlastní zázemí, včetně koupelny, toalety a kuchyně. Glampingové ubytování se stává v Česku fenoménem. Oblíbenost si získává zejména díky jednodušší montáži i menší finanční náročnosti, než je tomu u běžných staveb. Mezi glampingový způsob bydlení patří také posedy, které jsou namontovány na vyšších konstrukcích a je možné je usadit kdekoli do přírody.

Jeden z posedů v uplynulém týdnu nainstalovali nedaleko Slezskoostravského hradu v Ostravě i manželé z Opavska. Posed U hradu ale není jejich prvním počinem.

„S manželkou se nám glamping moc zalíbil. První posed jsme vybudovali nedaleko Vaňkova kopce na pozemku, který jsme měli k dispozici. Zájem o něj byl násobně větší, než jsme čekali. I proto jsme se rozhodli pro vybudování dalšího posedu,“ říká Lukáš M., který společně s manželkou Petrou posedy buduje a provozuje. Posed U hradu v ulici Podzámčí na sebe poutá pozornost především zeleně natřeným dřevem a dvěma obrovskými okny.

Posed se buduje na masivní železné konstrukci, díky čemuž posed nabízí výhled přímo na řeku Ostravici. Obývaná část bude k dispozici pro čtyři dospělé nebo pro dvě dospělé osoby a tři děti. Vybudovaná bude uvnitř i kuchyň s koupelnou. První posed, který Petra s Lukášem společně provozují, je v menší variantě - pouze pro dvě osoby.

Během uplynulého roku, kdy byl Posed Strážnice poblíž Vaňkova kopce k dispozici, se v něm vystřídalo více než 60 ubytovaných. „Klientela je různá. Pobyt v posedu si rezervují například mladí zamilovaní lidé, kteří si chtějí užít chvíli o samotě, ale také například ženy, které si chtějí odpočinout,“ popisuje Petra M., jež má na starosti komunikaci a provoz posedu.

Cena pronájmu se bude pohybovat od 2500 korun za noc. Záležet bude i na termínu a sezoně. „Pokud bude probíhat například festival nebo nějaká akce, ubytování bude samozřejmě dražší,“ vysvětluje spolumajitelka.

Samotný výběr pozemku pro výstavbu posedu probíhá poměrně jednoduše. „Jedeme kolem a řekneme si: ‚tady to vypadá super‘, ale takových míst máme desítky. Musíme zjistit, jak je to s pozemky a zda je chce majitel vůbec prodat,“ vysvětluje majitel. Pozemek pro posed U hradu si zakoupili od společnosti Asental. „Přišlo nám to tady jako super lokalita, zejména kvůli akcím, které zde v okolí probíhají. Jakmile se okolí zazelená, tak budou výhledy z posedu krásné,“ říká majitel Lukáš. Posedu dominují dvě obrovská okna a samotný materiál stavby - dřevo.

Glamping bude k dispozici i během zimních měsíců, a to zejména díky vytápění. V letních měsících se kromě klimatizace ocení i zatemňovací závěsy. Před vchodem do posedu bude vybudována i terasa s posezením.

Dřevěný domeček si manželé nechali vyrobit od české společnosti Kup si posed, která se na tento typ staveb specializuje. „V nabídce máme několik druhů posedů. Začínali jsme s těmi, které nebyly připojeny na elektřinu a lidé si zde svítili například svíčkou. Teď už vznikají nové generace posedů, které lze připojit například na fotovoltaické panely,“ uvádí obchodní ředitel Kup si posed Petr Hrubeš.

Zájem o tento druh staveb je podle Hrubeše turbulentní. Podle něj za to může zejména hypoteční krize. „Dříve si tyto domečky objednávali klienti, kteří utíkali do přírody. Dnes se k nám dostávají klienti, kteří si posedy kupují pro sebe například na zahradu jako ubytování pro známé nebo příbuzné. Stále více je však i klientů vlastnících pozemek, na kterém si přáli něco postavit, ale ceny stavebních materiálů a hypoték jim to momentálně neumožní,“ konstatuje obchodní ředitel Kup si posed.

Cena posedů se pohybuje od 545 tisíc do 1,2 milionu korun. Záleží na typu domečku, který si klienti objednají. „Posedy jsou už často i plnohodnotnými chatami, jelikož mají i prostor pro umístění alternativní toalety, která může být chemická, kompostovací nebo spalovací. Posedy dodáváme na velkých nohách v základní výšce dva metry nad zemí. Dokážeme je ale umístit i výše, díky čemuž můžete z pozemku a z výhledů dostat opravdu maximum,“ vysvětluje Hrubeš. Stavby tohoto typu si klienti objednávají pro své vlastní potřeby, ale také za účelem investice.

Návratnost pronájmu posedů se podle Hrubeše pohybuje například od dvou až tří let výše. „Vždy záleží na tom, jaká je počáteční investice do pozemku nebo na ceně ubytování, za které majitelé posed prodávají,“ dodává Hrubeš.

Kromě menší finanční náročnosti při výstavbě posedu, než je tomu u běžných pevných staveb chat a domečků, je jednodušší i získání stavebního povolení. To potvrdil i vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků v Ostravě Jiří Kozelský. „Každá stavba vyžaduje povolení stavebního úřadu. Pokud se jedná o výrobek, který plní funkci stavby, tak stačí územní souhlas. K tomu je však nutno dodat certifikát od dodavatele. Všechny žádosti ale řešíme individuálně na základě doložených podkladů,“ dodal Kozelský.