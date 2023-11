Nejen tradiční knižní festival, který se koná na Černé louce, ale nově také Festival knižních závisláků. Ostrava získala novou akci, jejíž první ročník v moravskoslezské metropoli uspořádalo nakladatelství Knihy Dobrovský. Nechyběla řada autorů včetně Leoše Kyši alias Františka Kotlety, jehož nový román se brzy může stát bestsellerem.

V Ostravě se konal první ročník Festivalu knižních závisláků | Video: Deník/Petr Jiříček

V průběhu soboty se ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích uskutečnila řada zajímavých přednášek a besed, dorazily desítky autorů a stovky návštěvníků z celé republiky.

„Zatím jsme neskutečně nadšení. Probíhají besedy a autogramiády, zatím všechny besedy byly vyprodány a máme z toho obrovskou radost. Sjeli se sem lidé z celé republiky a mnoho z nich je podle svých slov poprvé v Ostravě,“ řekl Deníku v průběhu za organizátory akce Adam Pýcha, ředitel marketingu nakladatelství Knihy Dobrovský.

„Lidé se fotí, nechávají si podepisovat knížky svých oblíbených autorů, dozvídají se nové informace, nemohlo to být lepší. Jsme velmi nadšení a děkujeme Ostravě za vřelé přivítání,“ zhodnotil Adam Pýcha záměr uspořádat tuto akci v Ostravě a knižní fanoušky navnadil slovy o rodící se tradici.

Nakladatelství Knihy Dobrovský akci umístilo do Ostravy záměrně – ne vše se musí konat v Praze. Záměr kvitovala i jedna z hvězd Leoš Kyša, jehož mnozí čtenáři znají spíše pod pseudonymem František Kotleta a jehož nový román Sudetenland se právě stává novým hitem v knihkupectvích.

„Jako moravskoslezský rodák jsem hrozně rád, že se akce koná tady. Že experiment rozjet velmi specifický knižní festival zamířil do Ostravy. Tento region často bývá těmito kulturními akcemi opomíjen a jsem moc rád, že se to povedlo,“ řekl Deníku Kyša, jenž ve své nejnovější knize nabízí pohled na historii, která se nestala. Klade si v něm otázku, jaké by byly Sudety během sametové revoluce, kdyby předtím nedošlo k odsunu sudetských Němců.

Jakou akci provázela atmosféra a co na ni říkají samotní návštěvníci, se podívejte na videu výše.