Praha, Ostrava a Moravskoslezský kraj se prezentují na veletrhu v Mnichově

Počátky archivní knihovny spadají do roku 1923, kdy byl městský archiv založen a v příštím roce tak oslaví sto let své existence. Archivní knihovna disponuje bohatým knižním fondem historických publikací a novin. V závěru roku 2022 měla knihovna Archivu města Ostravy zpracováno celkem 57 477 svazků. Zájemci o studium měli k dispozici 40 869 knih, 9 100 svazků časopisů a 7 508 svazků novin. Kromě odborných knih věnujících se historickým a společenským vědám knihovna obsahuje i knížky, které vydávalo město jako propagační materiál, publikace právního charakteru, jako jsou historické i soudobé zákoníky, přepisy stenografických protokolů z jednání moravského a slezského zemského sněmu, encyklopedie a biografické slovníky. Mimo to disponuje i rozsáhlou sbírkou odborných historických časopisů české, slovenské a polské provenience. Badateli velmi vyhledávaná je sbírka novin, ve které je možné nalézt česká a německá periodika od druhé poloviny 19. století. V případě německých novin do 40. let 20. století, v případě českých až do současnosti.

VIDEO: Kontroly na hranicích začaly, takto vypadá situace v Mostech u Jablunkova

Zájemcům je knihovna Archivu města Ostravy přístupna od pondělí do čtvrtku v rámci prezenčního studia v archivní badatelně. Bližší informace lze nalézt na webu Archivu města Ostravy. Návštěvníky přivítají (nejen v den Festivalu ostravských knihoven) archiváři na Špálově ulici 19 v Ostravě-Přívoze. Původně v této budově z roku 1897 sídlila přívozská radnice, od roku 1960 je sídlem archivu. Dům byl vystavěn dle projektu vídeňského architekta Camilla Sitteho a zapsán do seznamu národních památek.