Centrum ostravské čtvrti Poruba ovládne už příští týden hudba, tanec, divadlo a spousta dalších, mnohdy netradičních forem umění. Od čtvrtka 29. června do soboty 1. července obsadí Hlavní třídu a DK Poklad umělci z 16 zemí světa, kteří berou účast hned na dvou festivalech – Czech Music Crossroad a Festival v ulicích s podtitulem Art&Life. "Bratr" legendárního festivalu Colours of Ostrava bude pro diváky opět zdarma.

Art & Life - Festival v ulicích v ostravské městské části Poruba, červen 2023. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Hudební showcase festival a konference Czech Music Crossroad se koná již podeváté a jeho účastníky budou hudebníci ze Španělska, Slovinska, Polska, Slovenska a Česka.

Pro hudební profesionály je připraven konferenční program s přednáškami, diskuzemi a kulatými stoly na aktuální témata. „Díky začlenění do Festivalu v ulicích tyto dramaturgicky pečlivě vybrané kapely mohou návštěvníci vidět a slyšet zdarma,“ připomněla ředitelka festivalu Czech Music Crossroads Petra Hradilová.

V playlistu festivalu najdou hudební fajnšmekři taková jména, jako je španělská kapela Vigüela, Slovinsko bude reprezentovat kapela Brina, z Polska dorazí trio Product May Contain, ze Slovenska foklorní soubor Devany. Českou republiku bude zastupovat valašskomeziříčská folkrocková šestice Docuku. Koncerty se konají v DK Poklad a na open air scéně na Alšově náměstí v Porubě.

Atmosféra loňského ročníku Festivalu v ulicích v Ostravě:

Zdroj: Youtube

Tisková konference k propagaci Festivalu v ulicích.Zdroj: Deník/Tomáš JanuszekOtázka pro Petru Hradilovou, ředitelku Festivalu v ulicích: Proč by měli lidé přijít na Festival v ulicích?



Těch důvod je několik. Festival v ulicích je letní akce, kdy můžeme přivítat prázdniny a ukončit důstojně školní rok. Akce je zdarma, přístupná otevřený všem skupinám lidí. Je to festival, který přiváží do Ostravy mezinárodní projekty hudebního i nehudebního charakteru, které nejsou v České republice běžně k vidění. A připraven je zážitkový program v podobě dýmkařského nebo vinného a dalších festivalů. Prostě paráda. Všichni jsou zváni.

Hlavní třída plná hudby

Pátek a sobota pak bude ve znamení hudby a tance přímo v ulicích Poruby, kam se festival přesunul před dvěma lety. V prostoru podél Hlavní třídy od ulice 17. listopadu až po kruhový objezd budou pro návštěvníky připraveny dvě hudební scény (na Alšově náměstí a v oblasti tzv. Floridy). Vystoupí celkem 20 kapel, například polský orchestr na kole Big Bike Orchestra, Kubánci Los Pipos nebo němečtí jazzoví rebelové Botticelli Baby a další.

Vedle hudební produkce a netradičních vystoupení umělců nabídnou svou hudební produkci také buskeři z celého světa, a to na celkem sedmi místech.

V programu ostravského festivalu, který je na webových stránkách www.artandlifeostrava.cz, je také zmíněno několik průvodů – s bublinami, parními koly, lokomotivou, bubeníky a či s oživlými divadelními rekvizitami. Chybět nebude ani tanec a divadlo, v pátek zvou pořadatelé návštěvníky do tančírny pod čirým nebem. Každý večer bude zakončen ohňostrojem.

Hlavní třída bude během pátku a soboty zaplněná stánky s občerstvením. V Design zóně bude možné obdivovat i koupit rukodělné výrobky, šperky, oblečení a doplňky originálních českých tvůrců. Pro milovníky netradičních tanců je připraven workshop taoistického Tai Chi nebo open air latinskoamerické a africké tančírny kizomby a zouku.

Organizátoři nezapomněli ani na děti, pro které bude každé odpoledne připraveno divadelní představení.