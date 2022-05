„Festival v ulicích byl vždy tak trochu kočovný podnik v rámci městského centra, letos jsme ale našli společnou řeč s porubským obvodem a tamní paní starostkou, která přislíbila festivalu podporu,“ říká Petra Hradilová za organizátory Festivalu v ulicích, pro něž to bude velká výzva nejen kvůli změně prostředí, které je ovšem zvyklé na pouliční umění, ale i kvůli pocovidovým očekáváním, vždyť v roce 2020 se kvůli epidemie vůbec neuskutečnil a vloni spíše v roztroušené podobě. Festival v ulicích má proto jistě potenciál zaplnit Hlavní třídu a přilehlé dvory do posledního coulu.

Na festival vína do Ostravy přijeli i Španělé a Rakušané, zaujal košt z Gruzie

Snaha o „zářez“ v další části Ostravy přitom může a nemusí být jednorázová, záležet bude na úspěchu. „Možná v Porubě pár let zůstaneme, ale jasně dané to zatím není,“ vysvětluje ředitelka Petra Hradilová. Festivalu v ulicích se každopádně otevírají dveře dokořán, úrodnou půdu pro tento druh umění a zábavy mu tam za pět let vytvořil obdobný podnik Cirkulum, který se ale ne úplně shodou náhod přestěhoval pro letošní ročník z Hlavní třídy a okolí na Slezskoostravský hrad. „Poté, co Cirkulum změnil působiště, se otevřel prostor,“ podotkla Hradilová, podle níž vlivem výše uvedených vlivů nelze mít od návštěvnosti jakákoli očekávání.

Hudba, tanec, víno, dýmky

Taháků, které by ji mohly vyšponovat na vysoká čísla, ale Festival v ulicích nabízí dostatek. Třeba koncerty domácích i zahraničních umělců, přičemž na domácí půdě zahraje třeba orchestr VŠB-TUO. Chybět nebude pantomima či taneční a divadelní vystoupení včetně latinskoamerických tanců a dechberoucích výkonů akrobatů.

Obnova Ostravice-Textilie za 300 milionů: budova "skrývala" i tajnou komnatu

Festival v ulicích 2022 však bude svým způsobem festival na třetí, protože v sobě bude zahrnovat též vinný a dýmkařský festival. Zájemci si tak budou moci kulturní show v ulicích zpříjemnit ochutnáním toho nejlepšího z českých i zahraničních vinic a prozkoumat nové trendy v oblasti vodních dýmek. Místo bude i pro workshopy a kreativní děti. Letošní ročník Festivalu v ulicích se uskuteční od 24. do 26. června, tedy pouhé dva týdny po pětidenním hradním Cirkulu.