Prostory letní scény za kulturním domem Poklad v Ostravě-Porubě se po šesté hodině večerní začaly plnit prvními návštěvníky, kteří si přišli chytnout dobré místo v hledišti. Většina návštěvníků si v ruce nesla tašku s dekou a dalšími svršky, které jim během promítání filmu v pozdních hodinách posloužily jako zdroj tepla. Letní scénou se nesl hovor přítomných a celou atmosféru dotvářely tóny českých hitů z 60. let i písně zaznívající přímo ve filmu.

Ostravská premiéra nového filmu Vlny od herce a režiséra Jiřího Mádla. | Video: Deník/Zuzana Páleníková

Film Vlny vyrazil na turné po českých městech s velkými amfiteátry, aby i lidé z měst odlehlých od Prahy nepřišli o možnost zažít slavnostní promítání. Do kin jdou totiž Vlny až 15. srpna. „Jednak jsme chtěli využít toho letního termínu a teplého počasí, což nám dovolilo uskutečnit to ve větších prostorách a dát divákovi jinou zkušenost a perspektivu. A potom jde o ty společné emoce. Už od Karlových Varů vnímáme, že pokud se na náš film kouká více lidí pospolu, tak ty emoce, které z toho filmu vyzařují a o kterých ten film je, se ještě nějakým způsobem více prožívají,” uvedla mluvčí filmu Vlny Petra Umlaufová. Pro představu, kapacita porubského amfiteátru je přibližně 1000 míst, což je ve srovnání s běžným kinosálem pro 300 osob více než trojnásobek.

Součástí doprovodného programu byla autogramiáda režiséra Jiřího Mádla, producentky Moniky Kristlové a herců Marie Anny Kupcové a Daniela Tůmy. V sedm hodin se tak lidé shlukli u stolů pod pódiem a vytvořila se řada na podpis a společnou fotku. Po celou dobu doprovodného programu si zájemci mohli koupit oficiální merch k filmu ve spolupráci s populárním českým second handem 1981. V nabídce byly kšiltovky, kloboučky a saka s vyšitými úryvky z filmu.

Ostravská premiéra nového filmu Vlny od herce a režiséra Jiřího Mádla. | Video: Deník/Zuzana Páleníková

Poté následovala talkshow s již zmíněnými herci a tvůrci, ve které se bavili například o použití umělé inteligence v postprodukční části výroby nebo jakým překážkám v procesu výroby filmu čelili. „Ta talkshow je dalším nástrojem, jak publiku nabídnout novou perspektivu. Když lidé uslyší Jiřího, jak o tom vypráví, co ho k tomu filmu vedlo, tak to více přiblíží jeho práci těm divákům. Přece jenom na tom strávil deset let,” řekla Umlaufová.

Dvouhodinový snímek o osudech redaktorů z Redakce mezinárodního života Českého rozhlasu přilákal asi tisícovku návštěvníků všech věkových kategorií. „Každý tvůrce by si přál, aby do toho kina chodili všechny věkové kategorie. My to neumíme zařídit, ale děje se to u našeho filmu, a to je prostě krásné. Vidím, že jsme jako společnost, která není rozdělená, ale rozdělovaná záměrně a najednou ten náš film to všechno spojuje. Je úplně jedno, na kterém politickém spektru ti lidé jsou, nebo kolik jim je či odkud jsou, prostě ten náš film je spojuje. Já jsem dojatý a jsem šťastný,” popsal režisér Jiří Mádl. Promítání Vln zakončil několikaminutový potlesk zaplněného ostravského amfiteátru.