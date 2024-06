Jednou z největších hvězd letošního ročníku Colours of Ostrava, ne-li tou největší, bude americký kytarista a zpěvák Lenny Kravitz. Chtělo by se říct, že se z toho začíná stávat tradice – světová hvězda obstará hudební předkrm největší evropské fotbalové show a pak zavítá na největší stage do Ostravy. Jenže nestává.

Je to jen shoda náhod, ale skrývá se v tom určitá symbolika. Obdobný scénář se měl uskutečnit už loni. Před výkopem finále fotbalové Ligy mistrů v Istanbulu loni vystoupil Burna Boy, jenž měl následně být jednou z hlavních hvězd Colours of Ostrava. Jenže jak je známo, nigerijský zpěvák nakonec uvízl na letišti v Paříži kvůli poruše letadla a do Ostravy nedorazil. Bezvýznamné byly spekulace veřejnosti, jestli by si pořadatelé neměli smluvně zajistit přílet alespoň s jednodenním předstihem, i vysvětlování pořadatelů, že kvůli nabitému programu zpěváka nelze koncert přeložit na poslední den festivalu.

Jenže rok se s rokem sešel a Ostrava snad skutečně uvidí světovou hvězdu, kterou si pro hudební doprovod k finále vybrali i v Evropské fotbalové asociaci UEFA, aby pompézně zahájila fotbalový svátek. Ovšem místo Burna Boye to letos bude Lenny Kravitz.

Ten ve slavném anglickém fotbalovém svatostánku Wembley zahrál 1. června pár svých největších hitů i čerstvých novinek. A zcela novou desku Blue Electric Light, kterou vydal letos v květnu po dlouhých pěti letech od té poslední, představí hudebním fanouškům v Ostravě ve druhé polovině července, konkrétně v pátek 19. 7. na hlavní stage.

„Je to idol, který dokáže skloubit poctivé R’n’B s rockem, popem a dalšími žánry. Má na kontě řadu ocenění, a to nejen hudebních, ale také na poli módy,“ představují jméno, jež netřeba představovat, organizátoři Colours of Ostrava. „V jeho hudbě najdeme to nejlepší z klasických žánrů především černé hudby, ale zní proklatě aktuálně.“

A podle prvních recenzí je zřejmé, že se mají fanoušci v případě Kravitzova dvanáctého alba, které zpěvák nahrál na Bahamách, na co těšit. „Nadčasová. Výbušná. Romantická. Inspirativní.“ Taková je podle rockového magazínu Spark Kravitzova novinka. „Kolekce nových písní zdůrazňuje Kravitzovo mistrovství oduševnělého rock’n’rollu, který inspiruje miliony lidí po celém světě. Kravitzův hlas řeže skrz zkreslený zvuk kytarového riffu, aby se vyznával o své paralýze způsobené absencí lásky,“ recenzuje Spark s důrazem na singl Paralyzed, k němuž brzy vyjde i videoklip. „Prostě klasický Lenny Kravitz se vším všudy,“ shrnuje kritika nejnovější Kravitzovo album. Jak oslní Ostravu?