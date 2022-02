Tam, kde končí možnosti laparoskopické chirurgie, nastupuje robot. I tak přibližují laikovi přínos nového přístroje lékaři, kteří mají s touto operační technikou bohaté zkušenosti. „V okamžiku, kdy si operatér zasedne do konzoly, tak je to jako kdyby se do dutiny břišní ponořil. Má daleko detailnější pohled, větší přehlednost, což samozřejmě znamená větší preciznost toho výkonu,“ popisuje přínos da Vinciho doc. MUDr. Lubomír Martínek, který je pověřen zastupováním přednosty Chirurgické kliniky FN Ostrava a přibližuje další přednosti. „On má ještě na zakončení operačního nástroje další kloub, který umožňuje ve stísněném prostoru dělat věci, které neumí ani lidská ruka, ani laparoskopický instrument,“ říká. Nejvíce robotických výkonů budou provádět lékaři Urologické kliniky a Gynekologicko – porodnické kliniky FN Ostrava.