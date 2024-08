Největší počet nově přijatých lékařů přichází z domovské Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Celkem 40 nově promovaných lékařů posílí od srpna a září lékařské týmy nemocnice. Jejich almou mater je nejčastěji Lékařská fakulta Ostravské univerzity nebo Univerzita Palackého v Olomouci. A 4 absolventi přišli z Univerzity P. J. Šafárika v Košicích. Tu absolvovala také nová lékařka Neurochirurgické kliniky MUDr. Terézia Hrobáková. „Neurochirurgie je krásný obor, na kterém mě fascinuje zejména možnost razantního zásahu do života pacienta a rychlý efekt operační léčby. Na rozdíl od jiných chirurgických oborů využívá práci s mikroskopem, kde se více než hrubá síla cení preciznost a jemná motorika,“ popsala svůj vztah k oboru lékařka, která bude zároveň přednášet na lékařské fakultě.

Stejně jako její nový kolega, čerstvý absolvent UP v Olomouci, MUDr. Jan Krahulík. I on úspěšně prošel výběrovým řízením absolventského programu, který je společným projektem FN Ostrava a LF OU, a od zimního semestru se zapojí i do výuky mediků.

close info Zdroj: FN Ostrava zoom_in U vyšetření.

„Do absolventského programu jsem se přihlásil, protože jsem viděl možnost, jak upevnit a propojit teoretické znalosti z anatomie s prací na klinice. Myslím si, že je to skvělá příležitost, jak zapracovat na svých teoretických, ale i praktických znalostech, které mohu využít například ve svém budoucím postgraduálním vzdělávání,“ přiblížil svůj zájem o práci na fakultě mladý lékař, kterému neurochirurgie učarovala už během studia.

„Tady v nemocnici jsem si mohl vyzkoušet mikrochirurgické techniky, ale i fyzicky náročné operace hlavy a páteře. Tato komplexnost oboru mě přesvědčila, že je to pro mě to pravé.“