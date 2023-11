Na hřišti se proháněl s fotbalovými esy typu Jana Laštůvky, Miroslava Matušoviče, Radka Slončíka, Reného Bolfa, Radoslava Látala, Marka Heinze, Maria Ličky či Zdeňka Pospěcha a spolu s nimi se zapsal do klubové kroniky, když Baník v roce 2004 dosáhl po třiadvaceti letech na titul mistra republiky.

V památné sezoně, kdy byla Bazaly každý zápas beznadějně vyprodané, odehrál Hoffmann dvanáct utkání. V Ostravě vydržel deset let, putoval však často po hostováních, zahrál si v Praze na Žižkově, v Kladně či v Mladé Boleslavi.

S Baníkem vyhrál titul, teď půjde do vězení. Vydíral nezletilé školačky

Zlom v jeho životě přineslo angažmá v Karviné, kde prožil coby obránce či defenzivní záložník také úspěšnou kariéru. Během svého tehdejšího působení se vypracoval v jednu z opor karvinského kádru, který hrával dlouhá léta špici či horní polovinu tabulky ve druhé lize.

Na Karvinsku se také zabydlel, našel zde zázemí, nové příležitosti a postupem času i další fotbalová angažmá, protože jak už to u fotbalistů bývá, s přibývajícím věkem se posouval v hierarchii českého fotbalu do nižších a nižších soutěží. Všude ale podával spolehlivé výkony hlavně v obraně.

Ke konci kariéry a opuštění klubu z Petrovic už podle svých kamarádů z fotbalového prostředí i vlastních slov u soudu bojoval s alkoholem, který ho později dostal do křížku se zákonem.

Sociální sítě

Právě pod vlivem alkoholu, který mu dodával odvahy, se napojoval na sociální sítě, kde vyhledával nezletilé školačky. Někdy vystupoval pod svým skutečným jménem, jindy se vydával za mladíka ve věku kolem patnácti let. Vedl s nimi čilou komunikaci, jež posléze přešla do intimního charakteru.

Posílal jim své fotografie a videa. To samé žádal po nich. Kolik dívek oslovil, není jasné. Téměř deset z nich ale dokázal přesvědčit. Získal od nich velmi osobní fotky a videa. Když některé z dívek později odmítly v kontaktu pokračovat, začal jim vyhrožovat zveřejněním jejich dřívějších snímků.

„Jakmile odmítla pokračovat v zasílání fotografií a videosouborů, vyhrožoval jí, že dříve dobrovolně poskytované fotografie intimního charakteru zašle její matce,“ popsal jeden z případů státní zástupce. Na takovéto počínání pamatuje trestní zákoník paragrafem pojednávajícím o sexuálním nátlaku. Pokud je oběť plnoletá, sazba se pohybuje od šesti měsíců do čtyř let.

Až 12 let vězení

V případě nezletilých se však výrazně zvyšuje, a to od pěti do dvanácti let. A jelikož o věku dívek dobře věděl, byly karty jasně rozdané. Ke všemu se přiznal a se státním zástupcem uzavřel dohodu o vině a trestu. Díky ní dostal trest na samé spodní hranici sazby, tedy pět let.

U soudu se k tomu, co udělal, nechtěl vyjadřovat. Projevil jen lítost. „Jsem si vědom, že jsem udělal chybu. Ublížil jsem hodně lidem. Potáhne se to se mnou dlouho. Chci to napravit,“ prohlásil. Soud mu také uložil protialkoholní ambulantní léčbu. Se závislosti na alkoholu se bývalý fotbalista podle svých slov již dříve rozhodl bojovat. Podstoupil léčbu, v níž chce pokračovat, navštěvuje také odborníky.