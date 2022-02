Návštěvníci jsou během nich samozřejmě seznámeni především s historií zámku, která sahá do patnáctého století. Během jednoho prohlídkového okruhu si příchozí prohlédnou nejreprezentativnější prostory, řeč přijde i na osudy majitelů zámku, příslušníků několika šlechtických rodů, z nichž poslední zde sídlil do roku 1945.

Tyto standardní informace ale bývají ve Štáblovicích tématicky doplňovány o informace další. Během roku se totiž výklad průvodce včetně zámecké výzdoby přizpůsobuje danému období. Ať už jde o zámecké Vánoce, Velikonoce anebo aktuálně právě probíhající masopust.

Turnaje, sáně, maškarády

Kdy je otevřeno?

Speciální hodovní prohlídky zámku Štáblovice se konají v sobotu a v neděli až do 20. března, a to v době od 12 do 17 hodin. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu. Vstupenky se platí a vyzvedávají v restauraci, rezervace na čísle 602 228 228 a emailu zamek@stablovice.cz. Více na www.stablovice.cz.

Jak již bylo řečeno, tak masopustní oslavy se vůbec netýkaly jen těch nižších, ale i vyšších společenských vrstev. Spojovala je ale všechny jedna věc, a to masky a převleky.

Nejdříve byly mezi šlechtou oblíbené turnaje nebo projížďky na saních tažených koňmi, kdy se panstvo v převlecích projíždělo městem.

Později přišly na řadu maškarády na různá témata, šlechtic si vylosoval svou roli, které přizpůsobil převlek a také se podle ní musel večer chovat. Tyto maškarády pak byly nahrazeny maškarními plesy.

"Hodovní" výklad napříč staletími

Jak již bylo zmíněno, tak návštěvníci podniknou rovněž velmi zajímavý exkurz do historie stolování. Dozví se, jak vypadala nefalšovaná středověká hostina, která toho s etiketou mnoho společného neměla. Věděli jste například, že až s obdobím renesance se na hostinách začal objevovat výdobytek v podobě vidličky?

Zámek Štáblovice, únor 2022.

Mimochodem příbor, to byl velmi cenný majetek a není proto divu, že každý šlechtic měl svůj vlastní, který si nosil u sebe a bedlivě jej střežil.

Baroko, to se zase rovnalo vskutku opulentním mnohahodinovým hostinám, zatímco v osmnáctém století už se začalo více dbát taktéž na pravidla stolování. No a ve století devatenáctém, to se pak kultura stolování ještě více zjemnila, důležitá byla střídmost.

To jsou ale jen střípky z atraktivního „hodovního“ výkladu. Chcete-li si jej poslechnout celý, určitě nevynechejte návštěvu štáblovického zámku. Tyto zajímavosti o stravování a stolničení šlechty a jejího masopustního veselí budou z úst průvodců znít na zdejším zámku do 20. března.

Opravy trvaly dvacet let

Štáblovický zámek je v soukromém vlastnictví, náleží k němu park, zahrady, kavárna i stylová a příjemná restaurace, celý resort je velmi vyhledávaným místem pro konání svateb. Nynější majitel zámek, respektive tehdy spíše zchátralou ruinu, koupil v roce 2001 a pustil se do její záchrany. Náročná a rozsáhlá rekonstrukce trvala dvacet let. Veřejnost se sem na prohlídky mohla poprvé podívat loni v červenci.



„Od té doby se brány zámku prakticky nezavřely. Po ukončení běžné návštěvnické sezony, ozvláštněné například i účastí na Hradozámecké noci 2021, nabídl návštěvníkům tématické prohlídky. V polovině listopadu se konaly prohlídky svatomartinské, návštěvníci si mohli se skleničkou mladého vína vyslechnout mnoho zajímavého nejen o historii vína v českých zemích, ale i o tom, jak to s vínem a jeho konzumací měli v minulosti šlechtici. Od konce listopadu do poloviny ledna vládla zámku vánoční nálada, k vidění byl betlém v životní velikosti, příchozí si vyslechli mnoho zajímavostí spjatých s Vánoci a jejich slavením od středověku do 20. století,“ přibližuje nám manažerka štáblovického zámeckého resortu Dagmar Janáčková.



Ještě před zahájením běžné návštěvnické sezony se budou na zdejším zámku slavit Velikonoce, samozřejmě s typickou výzdobou včetně obří kraslice v zámeckém parku a velikonočním komentářem průvodců. „A také dále během roku se na zámku chystají další speciální akce, které budou doplňovat běžný návštěvnický program,“ dodává Dagmar Janáčková.

Výstava originálů i Havlova pracovna

Do budoucna se na zámku chystají vystavit i předměty, které původně patřily k jeho vybavení, v současnosti jsou ale uloženy na jiných místech, třeba na zámku v Hradci nad Moravicí nebo v depozitáři Slezského zemského muzea.

A prohlédnout si lidé budou moci nejspíše už příští rok i pracovnu Václava Havla, kde první český prezident podepisoval ty nejdůležitější dokumenty. Jde skutečný originál, který se majiteli podařilo získat, místnost má sloužit jako pocta Václavu Havlovi.