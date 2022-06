Letos v květnu se na skok vrátil do Ostravy, kde bude jeho výstava nazvaná Francie, Zahrada Evropy k vidění až do konce června, a to na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Návštěvníci na fotografiích uvidí přepychové francouzské zahrady z pohledu shora – z vrtulníku.

Vy už jste se do České republiky vracel před pár lety, je to tak?

Ano, do Třineckých železáren. Když jsem se jednou vracel ze Slovenska a projížděl Třincem, tak jsem si říkal, že toto město je přece perfektní prostředí. Je plné trubek – nádherných uměleckých děl, která tvoří jak člověk, tak i příroda, díky které všechno reziví. Prostě jsem se musel vrátit. A tak jsem v železárnách začal fotit portréty, které jsem později nazval Iron Heroes, tedy Železní hrdinové. Jejich krása spočívá v tom, že ti lidé mají zakryté obličeje a člověk si tak může jen představovat, kdo pod tou maskou vlastně je. Na jedné fotce byl někdo oblečený v koženém hábitu, vypadal jako samuraj. A tak jsme jim i říkali, samurajové, kteří bojují s přírodou.

Tehdy jste tam kromě fotografií natáčel také film. Co vás k tomu vedlo?

Během focení jsem zjistil, že celé ty železárny jsou vlastně pohyb, hluk a rytmus. Do Třince jsem se vracel tři roky, vždy po měsíci po dvou, abych točil. Nakonec jsem měl vytvořených asi 1850 dílů, každý trval tři až čtyři minuty. Rozhodně to ale nebylo jednoduché, je tam šílené horko. Jedna clona se mi dokonce roztekla. Film jsem pak ukázal mému známému, řediteli festivalu moderní hudby ve Štrasburku, který mi na oplátku zase pustil hudbu, která byla složena na námět Danteho Inferna. Bylo to perfektní. Skřípance, dunění. A tak jsem vzal tuto hudbu, která trvala 58 minut a začal ten film tvořit podle ní. V roce 2016 bylo hotovo. Poté se promítl při zahájení již zmíněného festivalu a doprovázel ho živý orchestr. Snímky hudbu podtrhly a obě strany dostaly mnohem větší sílu.

Takový film by určitě zajímal mnoho lidí i v České republice. Plánujete ho tady promítat?

To by byl můj cíl. Moc bych si přál, aby se promítl v muzeu v Dolní oblasti Vítkovice. Sice mám nahrávku, ale to není ono, chtělo by to zase živý orchestr. Bylo by krásné, kdyby jej doprovázel orchestr Janáčkovy filharmonie.

Přemýšlel jste, že byste se do České republiky zase vrátil natrvalo?

To nevím. Když jsem v roce 1985 odešel, tak jsem si řekl, že na odchod nebudu myslet ani jej litovat. Udělal jsem za svým životem v Česku čáru a myslím si, že to je dobře. Takhle jsem musel jít dopředu a neohlížet se do minulosti. Udělá mi radost, když sem přijedu, ale neplánuju se sem přestěhovat. Když odejdete ze své země, ze své komfortní zóny, tak přijdete na to, že umíte neskutečné věci. Umíte se přizpůsobit. To mi pomohlo se dostat tam, kde jsem dnes.

Když se vrátíme k začátkům, jak jste se k fotografii dostal?

V mých asi 20 letech mi umřel tatínek, po kterém zůstalo jen pár fotografií a jeho aparát. V tu chvíli jsem si uvědomil, že fotografie jsou vlastně to jediné, co po člověku zůstane. Jediný důkaz, že existoval. A tak jsem si řekl, že to je možná to, co bych měl dělat. Moje úplně první fotka zobrazovala kořeny stromů na Hukvaldech. No a už jsem u toho zůstal. Vystudoval jsem fotografii v Brně a také filozofii a sociologii v Praze. Obě školy mi velice pomohly – ta umělecká mi dala technické základy, filozofie mi zase pomohla pochopit, proč fotím a co chci svou fotografií předat. Jeden profesor mi dokonce napsal, že nejsem fotograf, ale poet. To jsem byl moc šťastný.

Jaká je tedy ta vaše myšlenka, kterou chcete fotografií předat?

Chtěl bych lidem předávat ne věc samotnou, ale její tvář, která se v určitém světle mění. Ať už je to krajina, zvíře, člověk, cokoliv. Jako fotografové musíme objekt ztvárnit tak, abychom mu dali tu správnou duši. Vždy bude mít několik tváří, ale vy musíte najít tu hezkou, správnou, kterou vyzařuje. Když najdete perfektní světlo, máte pocit, že jste do té věci vdechli život – to je základ všeho. Světlo pro nás vykreslí celou plochu, výhled a duši každé věci. Na druhou stranu je to s ním ale těžké. Já jsem třeba s fotografií zřídkakdy spokojený. Všechny elementy se spojí jen málokdy a občas přivezu třeba jen jednu, dvě fotografie. Ale to nevadí. Je to nádherné povolání, které vám obohatí život.

Je něco, co fotíte nejraději?

Na to se těžko hledá odpověď, v mých očích je všechno zajímavé. Každá věc má tu svou duši. Pro mě je všechno taková hmota, na které musíte najít to nejkrásnější. Když se nezaměřujete pouze na jednu věc, ale na řadu různých, tak si časem najdete svůj vlastní styl úplně ve všem. Lidé poznají, která fotografie je vaše, ať už je na ní krajina, nebo obličej. Samozřejmě je to ale individuální. Musí se to dělat srdcem, a ne, že budete fotit jen to, co zrovna letí.

V posledních dekádách se vše modernizuje a fotografie není výjimkou. Vnímáte to jako pozitivní věc?

Určitě. Teď už se snímky mohou i hýbat, a to se mi moc líbí. Knihy jsou krásné, ale jsou těžké, obtížně se posílají a mohou přijít poškozené. Je skvělé, že díky digitální fotografii už nemusíme mít všechno fyzicky v ruce. Já třeba už čtyři roky dávám denně jednu fotku na facebook a za pár minut už mám odpovědi z Argentiny, New Yorku, Japonska. O tom jsem v životě ani nesnil. Sice to možná trochu také zahlcuje, ale jinak je to úžasná možnost.

Díky vašemu povolání jste projel skoro celý svět. Kde všude jste byl?

Ano, procestoval jsem toho hodně. Pracoval jsem pro časopisy, které mě posílaly na různé cesty, do Jižní Afriky, kde jsem dělal reportáž o rozmnožování leopardů, nebo do Japonska, kde jsem se učil, jak se dělá kimono. Také jsem tři měsíce žil v klášterech s dominikány. Moc rád vzpomínám i na Etiopii, kde mě pozval můj kamarád v roce 2003 a já se tam později vrátil, abych nafotil knihu o kmenu Surmů, která se jmenuje Kresby na těle. Když jsem je potkal a viděl jejich barvami potřená těla, byla to nádhera. Myslel jsem, že sním. Nestačilo mi to, a tak jsem se rozhodl, že udělám velkou knihu o Etiopii, která se jmenuje Trvající okamžiky a obsahuje 500 černobílých portrétů, fotografií účesů, bižuterie. Moc se mi líbilo, že to tam je úplně jiné než u nás, ale stejně to funguje zcela bez problémů. Je tam vidět ta velká bohatost člověka. Takže to byla skvělá zkušenost.

Fotil jste také polární záři na Islandu. Jak moc složité je zachytit ji?

V dnešní době se sice dá vypočítat, kdy by aurora mohla být vidět, jenže to nesmí být mraky. Příroda si ale často dělá, co chce. Každou noc musíte v zimě vycházet a zkoušet, takže jsem v té době asi dva týdny nespal ani jedinou noc. Říkal jsem si, že kdybych šel do postele, určitě by se zrovna ta záře objevila. Nesmíte kolem foťáku ani moc běhat, aby se netřásl. Někdy jsem takhle v mrazivých teplotách vydržel až do čtvrté hodiny ranní, kdy už jsem pomalu ani nemohl stát na nohou. Ale je to jeden z nejkrásnějších pocitů a pohledů. Nad hlavou máte miliony hvězd a dokonce máte pocit, že je skoro můžete chytit. Kolem je ticho, vidíte jen led a sníh. Já aurorám přezdívám tanečnice, které vám přijdou zatančit se zeleným závojem. Skoro až cítíte, že vás vezmou nahoru za nimi.

Budete tento rok zase hodně cestovat?

Mám několik zakázek, ale nedávno jsem objevil něco, z čeho se těším ještě víc. Objel jsem celý svět, ale pár kilometrů od mého domu jsem objevil takový mikrosvět, kterému říkám „moje zahrada“, i když moje není. Díky ní si říkám, proč vlastně máme jako lidé potřebu pořád někam jezdit a něco objevovat, když máme všechno, co potřebujeme, tak blízko. Ta „zahrada“ je rozdělená na různá políčka, která jsou každý den jiná. Díky tomu aktuálně pracuji na knížce s názvem Cesta do mé zahrady, která už se připravuje do tisku. Ještě by bylo mým snem si projet Kordillery, a poté už by mi stačilo zůstat v té mé zahradě. Člověk může najít poklad, jen musí chtít a mít odvahu se zajímat.