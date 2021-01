Ostravská galerie Díra funguje jako platforma pro nastupující etablované vizuální umělce, kteří se zabývají médiem fotografie. Více než tři roky působila v bývalém Provozu Hlubina v areálu Dolní Vítkovice (DOV), kde za tu dobu proběhlo celkem dvanáct výstav autorů z České republiky i okolních zemí. Teď galerie čeká nová etapa v Domě kultury města Ostravy – památkově chráněné budově s bohatou kulturní historii.

Miloš Budík (24. srpna 1935) je spoluzakladatel brněnské umělecké skupiny ze šedesátých let minulého století VOX a autor uznávaných fotografií všedního dne.

„Výstava, kterou teď chystáme bez přítomnosti veřejnosti, se jmenuje Nalezeno II. Je to výstava brněnského fotografa Miloše Budíka, který svoje hlavní dílo vytvořil v padesátých a šedesátých létech minulého století, v té vlně fotografie, které se říká fotografie všedního dne,“ informoval Deník v dopoledních hodinách kurátor výstavy Lukáš Bártl. Ta pak proběhla od 17 hodin.

A proč se jmenuje Nalezeno II? „Název ‚Nalezeno‘ znamená, že jsou to fotografie, které on sám nevystavoval. Jsou to fotografie, které jsou nalezeny v jeho archivu, který neměl zatím možnost ve svém životě zpracovat. Fotografie, které pořídil, jsou ze dvou míst – jedny byly z jeho cest do zahraničí, ty dělal hlavně v šedesátých letech, a potom ty menší jsou z přelomu padesátých a šedesátých let z Brna,“ objasnil Bártl.

Výstavu spolu s kurátorem instalovala Lucia Petrůjová, která má v galerii na starosti projekty. „Co týče této výstavy, v průběhu vernisáže se ji chystáme natočit a prezentovat ji pak na sociálních sítích. Teprve až to bude z hlediska covidu možné, bude zpřístupněna i veřejnosti. Vernisáže se také zúčastní Petra Pištorová Damašková, která je spoluzakladatelka galerie Díra,“ přiblížila Lucie Petrůjová.

Zdroj: Josef Zajíc

Galerie Díra disponuje také sdílenou fotografickou temnou komorou, která je přizpůsobená k černobílému negativnímu a pozitivnímu procesu. Ve vhodné pocovidové době bude plně zpřístupněna pro pořádání workshopů pro veřejnost.