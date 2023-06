Dopravní úleva pro Frýdek-Místek. Ve čtvrtek 29. června se podařilo opět zprůjezdnit část obchvatu, kterým vede na napojení dálnic D56 A D48. Ve Frýdku-Místku se ale chystají další opravy a řidiči se musí připravit na omezení v jízdě.

Oprava obchvatu Frýdku-Místku, 25. 5. 2023. | Video: Radek Luksza

"Uzavírka napojení dálnic D56 a D48 ve Frýdku-Místku byla stanovena do 30. června. Došlo pravděpodobně k urychlení prací a čtvrtečnímu otevření důležité spojnice. Vzhledem k původnímu termínu prosíme řidiče ještě o chvíli obezřetnosti, kdyby do rána probíhaly dokončovací práce. Neočekáváme už ale, že by výrazně zasahovaly do provozu," uvedl pro Deník k situaci mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslav Mazal.

Peklo pro řidiče v Ostravě! Severní spoj v centru bude čtyři měsíce neprůjezdný

Na úplné otevření obchvatu si ale řidiči ve Frýdku-Místku ještě počkají. "Do úplného otevření celého obchvatu Frýdku-Místku zbývá zhruba měsíc, předpokládané zprovoznění plánujeme na konec července. Aktuálně naplno pokračují veškeré činnosti ovlivňující bezpečné uvedení obchvatu do provozu," doplnil mluvčí ŘSD.

Řidiči pozor, bude se opravovat most

Řidiče ve Frýdku-Místku ale za několik dní čekají další dopravní omezení. "Od pondělí 3. července začíná oprava mostu silnice I/56 ve Frýdku-Místku, proto bude Beskydská ulice průjezdná zúžením. Předem plánovaná rekonstrukce potrvá do poloviny prosince letošního roku za změny vedení dopravy na režim 1+1 neboli jeden jízdní pruh pro každý směr provozu," sdělil k situaci pro Deník mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Obchvat Frýdku pomohl městu, sousedy ovšem otravuje hluk. Stěžují si, kde se dá

Jde o rekonstrukci mostu u prodejny vozidel značky Renault/Dacia. Akce bude stát přibližně 8,4 milionu Kč bez DPH. "Firma provede demolici a novou náhradu mostního svršku včetně částí spodní stavby a nosné konstrukce. Potřebu opravy potvrdily výsledky diagnostického průzkumu," doplnil mluvčí ŘSD.