Troubící motoristé a očividně šťastní silničáři, stavaři a politici. Tak to v pondělí 24. července vypadalo na posledním úseku obchvatu Frýdku-Místku, kde se slavnostně stříhala páska a připíjelo šampaňským. Po D48 se nyní auta mohou prohánět až stotřicítkou. Tento úsek dálnice je zásadní proto, že odlehčil Frýdku-Místku odkloněním dopravy a tranzit vede dále za město.

Otevření obchvatu Frýdku-Místku, 24. 7. 2023. | Video: Radek Luksza

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl připomněl, že stavbu provázely od počátku nejrůznější komplikace. Byla zamítána povolení, probíhaly odvolací řízení i soudy, a to už v době, kdy mechanizace a dělníci pracovali. Podstatnou věcí, která způsobila zdržení stavby, byl také sesuv půdy v úseku pro kopcem Hůrky. „To si vyžádalo doprojektování zajištění místa a vícenáklady v rozsahu zhruba sto padesáti milionů korun,“ konstatoval již dříve ministr dopravy Martin Kupka.

Po obchvatu Frýdku-Místku už brzy stotřicítkou, problémem bude asi hluk

Podle frýdeckomísteckého primátora Petra Korče byl už v době polovičního spuštění obchvatu znát ve městě úbytek zejména tranzitní dopravy. „Dříve jezdila hned vedle náměstí obytnou zónou. Frýdek-Místek byl po Rudné v Ostravě druhým nejhorším místem v kraji, kde projíždělo největší množství náklaďáků. To všechno zmizelo a lidé žijící poblíž bývalého průtahu si pochvalují velkou změnu. Podle předběžných měření víme, že jde o pětimístné cifry, o kolik se snížila doprava,“ uvedl primátor.

Upozornil však také na to, že některé stavby při budování obchvatu „vypadly“ a bude třeba je obnovit. „Jako například mosty do rekreační zóny Olešná nebo přípojka od Ostravy na Příbor, která by taky pomohla, aby se do města nezavlekla doprava,“ popsal Petr Korč.

Obchvat Frýdku pomohl městu, sousedy ovšem otravuje hluk. Stěžují si, kde se dá

Takzvaná druhá etapa obchvatu Frýdku-Místku se stavěla od září 2019 do července 2023. Vyšla na 2,3 miliardy korun, její celková délka činí čtyři a půl kilometru.

ŘSD letos na D48 zprovozní také úsek mezi Dubem a Bělotínem. Radek Mátl přitom zmínil také realizaci dalších úseků z Dubu do Palačova a dále do Nového Jičína i přípravu části z Nového Jičína do Rybí a budoucí mimoúrovňovou křižovatku v Nošovicích.