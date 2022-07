„Byla asi čtyři roky zavřená a nyní v ní začíná nový provozovatel,“ hlásí starosta Ivo Mikulica stále čerstvou zprávu, neboť restaurace se otevřela až v březnu. Stejně jako kulturní dům, i restaurace v něm má zcela nový kabát a designově ladí s moderním interiérem sálu a zázemí.

„Všechno navrhovala jedna projektantka a architektka,“ vysvětlil starosta, který si nový design velmi pochvaluje.

Čtyři týdny provozu má v restauraci za sebou její nový nájemce a vítěz výběrového řízení Patrik Tulej, který měl zprávu o rýsující se příležitosti asi s dvouletým předstihem. „Když rozjíždíte nový podnik, který byl navíc několik let zavřený, nemůžete mít přehnaná očekávání. Mnozí se divili, proč do toho vůbec jdu. Říkal jsem si, že když to nyní risknu, budu mít náskok před těmi, kteří po covidu budou chtít otevřít své podniky později,“ vysvětlil svůj záměr Patrik Tulej, který v Ostravě, konkrétně v Porubě, provozuje také známý motobar Jedová chýše.

Komplexní služby

O to, že by se restaurace v kulturním domě v Petřkovicích nerozběhla, velké obavy nemá. „Kulturák bude žít, už nyní jsou tam rezervované svatby, fotbalový seminář a další akce, scházet se tu mají senioři či zahrádkáři, takže využití sálu zde bude obrovské. A po mně chtějí služby k tomu,“ popisuje svou roli provozovatel, který chválí své kuchaře, jejichž přemýšlení a nastavení odpovídá i sestavený jídelníček.

„Základem je domácí výroba, sázíme na moderní pojetí tradiční české kuchyně,“ říká Tulej, jenž si pochvaluje i kooperaci s vedením radnice. Dá se proto očekávat, že spolupráce „na neurčito“ bude dlouho pokračovat.

„Nové“ Staré nádraží

Veselou budoucnost v pronajatých obecních prostorách očekávají i v nedalekém hostinci Staré nádraží, který převzali Petřkováci David a Nikola Ulrychovi po předešlých nájemcích – a svých přátelích – a začátkem letošního roku se vrhli do práce.

„Původní provozovatelé – a žádném případě to nemyslíme špatně, ostatně se dobře známe – už byli zkrátka vyhořelí, věděli, že už hostinec dlouho provozovat nechtějí a klientela pozvolna odcházela. A my ho chceme znovu nakopnout. Máme velké plány a doufám, že to tady časem pozvedneme zase na další úroveň,“ plánuje Nikola Ulrych.

Stejný plán měli před několika lety i na Landeku, kde se dobře zaběhlo Open Bistro, které dostává svému názvu a v souladu se současným trendem připravuje pokrmy lidem v otevřené kuchyni. Moderní je i pojetí samotné nabídky jídel. Obyvatelé i hosté maličkých Petřkovic si zkrátka s příchodem jara budou mít kde vybrat!

