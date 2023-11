/FOTO, VIDEO/ Příznačné motto zvolili v Nové Karolině pro slavnostní otevření renovované gastrozóny, foodhally - či, jak to prostě nazval moderátor nedělní show Leoš Mareš, jídelního koutku, a to Sednete si na zadek! Je skutečně kde, protože počet míst se navýšil ze šesti stovek na osm set. Forum Nová Karolina se tak stala v daném ohledu nejkapacitnějším shopping centrem na celé Moravě a ve Slezsku.

Otevření nové gastrozony v OC Forum Nová Karolina, listopad 2023. | Video: Radek Luksza

„Co se nám tady nejvíce povedlo je to, že se prostor rozdělil na několik sekcí, a není to jedna velká jídelna., ale místo, kde si každý najde svoje zákoutí i svoje soukromí,“ uvedl Tomáš Lučan, marketingový ředitel komplexu Forum Nová Karolina.

Záměrem renovace totiž bylo udělat ve druhém patře lepší a kvalitnější zázemí před zdejšími gastroprovozovnami.

„Aby tady lidé nejen nakupovali, ale i trávili volný čas, tak proto si to ten prostor zasloužil. Už to chtělo opravdu změnu, protože před těmi patnácti lety, kdy se Karolina projektovala a stavěla, tak byly úplně jiné požadavky i jiné trendy a nebyly takové možnosti,“ řekl Lučan. Poptávku po co nejlepších gastroslužbách označil za nový trend, který už dorazil i do Ostravy.

Zázemí i pro maminky

„Inspirovali jsme se v Portugalsku, ve Španělsku, v Itálii, dokonce v Polsku ve Varšavě na nové foodhally,“ pokračoval marketingový ředitel s tím, že téměř čtyři roky trvala jen samotná příprava ostravské gastro zóny. Po dokončení zde návštěvníci najdou i dnes již takřka nutné přípojky na elektřinu, a to včetně USB portů, bezdrátové nabíječky pro telefony, ale také mikrovlnky (pro maminky ohřívající jídla dětem), dřezy a samozřejmě dětský koutek.

Program z názvem „Sednete si na zadek!“ začínal už v sobotu 10. listopadu, když v Nové Karolině moderátoři Fresh Radia Ostrava 103,6 FM uváděli mj. kuchařskou show Davida Valíčka, kulinářské soutěže, semifinalistku Masterchef Česko 2022 Terezu Hybšovou DJ Lumíra Mořkovského se saxofonistou DeeSaxxem…

Nedělní program

Nedělní část zahrnovala slavnostní otevření i s konfetami, šampaňským a dortem (samozřejmě ve tvaru Fora Nová Karolina), cooking show s Chillimanem z Třince a Evi Tomečkovou s Masterchef Česko 2020, proklatě pálivou soutěž v jezení chilli, Baguette Boulevard Roadshow s letošními finalisty Masterchef Česko 2023 Markem Cilerem a Kubou Menšíkem, barmanské vystoupení s molekulární mixologií Lukáše Skoupilíka z BarStars.cz a opět DJ i saxofonistu – tentokrát Paula Saxo.

Leoš Mareš v OC Forum Nová Karolina: