Místo k utrácení dávek a předávkám drog mají zavřené, zpoza rohu tak alespoň šmírují ředitele strážníků Miroslava Plačka a jeho zástupce Petra Zukala. Ti jsou v Bendlově ulici právě kvůli nim, nepřizpůsobivým.

„Vloupání do drogerie bylo poslední kapkou!“ vysvětluje Jaroslav okamžité zrušení herny Club Magic v přízemí budovy někdejšího podniku Kancelářské stroje v Mariánských Horách a Hulvákách. Je totiž majitelem objektu a přibližně od konce takzvaného lockdownu slýchává nářky od vedle, jak se tu na ulicích veřejně fetuje i krade.

„Mám před porodem, radši jsem se odstěhovala pryč,“ nechává se slyšet Lucka žijící donedávna nad salonem krásy v Bendlově ulici. Jehož provozovatelku Kateřinu ale nebaví volat dokola strážníky a pořizovat další bezpečnostní kamery (bude mít čtvrtou) a pouští se do boje za vytlačení „živlů“ z lokality, v níž přes dvacet let podniká.

Petice

Obvodem proto už koluje petice, a to právě za zvýšení bezpečnosti a udržení pořádku, jejíž spoluautoři mimo jiné po městě požadují vyhlášku k regulaci zdejších hospod, barů a hlavně non-stop večerek i bufetů.

„Výrazně by pomohlo zavřít je v nejpozději v deset hodin večer a v létě už raději v devět. A neotevírat dříve, než v šest ráno,“ popisují.

Den co den okolo šesté prý ostatně do Bendlovy ulice míří zvláštní druh zásobování – drogoví dealeři – zejména s pervitinem. To lidé ze sousedství oznamují představitelům ostravské městské policie; jako bonus přidávají dokonce osobní tipy na varny nebo pěstírny. Vyprávějí o nabízení drog dětem i jejich distribuci také nezletilými.

Bezdoplatková zóna, více hlídek, kamer

„Protidrogový toxi tým, odbor všeobecné kriminality i živnostenský úřad a celní správa…“ vypočítává šéf strážníků, na koho všeho se kvůli Bendlově ulici obrátí. Nepočítaje v to samozřejmě více hlídek vlastních lidí a další posílení kamerami. Plaček říká, že navštěvuje problémové oblasti běžně – a tady podle něj potíže skutečně jsou!

Snímky pořízené místními a záběry kamer:

Snímky pořízené před návštěvou strážníků:

„Proč myslíte, že jsme požádali o vyhlášení bezdoplatkové zóny v co největší části Mariánských Hor a Hulvák,“ zmiňuje jiné opatření proti nepřizpůsobivým starosta obvodu Patrik Hujdus. Radnice též na Bendlovu vyšle dělat pořádek své pracovníky. Cílem je vyhánět odtud feťáky, zloděje i jim podobné. Kteří tu nebydlí, ale stahují se.

„Vidíte, celou dobu nám jsou v patách,“ poznamenává Kateřina ze salonu krásy k „doprovodu“ sledujícímu rádoby diskrétně zpovzdálí obchůzku občanů se strážníky a úředníky.

Neobvyklá exkurze poté končí označením přesných míst i časů výskytu problémových osob – které se asi záhy dočkají jiných překvapení, nežli zrušené herny.