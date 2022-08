Garáž patřila muži (52 let) a jeho přítelkyni (30 let), v jejichž bytě ochránci zákona při následné prohlídce objevili další kola, autorádia, nářadí, počítače, plynovou pistoli a cizí osobní doklady. Řada věcí zřejmě pochází z krádeží, které nebyly hlášeny.

Signál

Zlodějům zlomila vaz robotická sekačka. Vzali ji na zahradě rodinného domu, kam se dostali po zdolání plotu. Netušili, že je vybavena GPS lokátorem a její polohu lze kontrolovat přes aplikaci v mobilním telefonu.

„Ráno mě probudilo pípnutí v mobilu, který oznamoval, že se sekačka pohnula,“ uvedl pětadvacetiletý majitel. Okamžitě vyrazil ven, sekačku ale nenašel.

Aniž by to tehdy tušil, setkal se i s pachateli. Ti nejprve sekačku schovali do listí a trávy, o dva dny později se pro ni vrátili. Odvezli ji do garáže, kde zařízení aktivovali, což se jim stalo osudným.

Zdroj: Policie ČR

Majitel zaměřil její aktuální polohu a kontaktoval policisty. Signál je přivedl do garážového komplexu v Ostravě-Hrabové. Konkrétní umístění sekačky však v rozsáhlém areálu nebylo možné přesně určit.

Náhoda

V té chvíli pomohla náhoda a všímavost okradeného vlastníka. Ten si před jednou z garáží všiml povědomého auta. Přesně takové zahlédl v době krádeže poblíž svého domu. Uvnitř se tehdy nacházel dvaapadesátiletý zloděj. U garáže seděla žena, kterou policisté dobře znali.

Majitel sekačky si vzápětí vzpomněl, že ji krátce po krádeži viděl u svého domu. Dokonce s ní mluvil. Řekla mu, že hledá kamarádku. Policisté ji zadrželi, o den později zatkli i jejího přítele.

Hledají se majitelé

Dvojice se přiznala k pěti krádežím, u kterých nemělo smysl zapírat. Mimo jiné je usvědčily videozáznamy a svědectví. Šlo kromě jiného o zmíněnou robotickou sedačku, elektrokolo a elektrickou koloběžku. Jak se do jejich garáže a bytu dostaly další věci, nedokázali vysvětlit. Prý to netuší. Policisté nyní hledají majitele kol a dalších předmětů. Dvojice skončila ve vazbě.

„Předpokládáme, že krást mohli i několik let. Tohle není práce za dva nebo tři měsíce,“ řekl kriminalista Martin Vavrečka, podle kterého není vyloučeno, že jde o věci, které zmizely před třemi i více roky.

„Policistézajistili velké množství jízdních kol a jiných věcí. S největší pravděpodobností pochází z krádeží, které zřejmě nebyly ani oznámeny. V případě dopátrání původních majitelů budou zajištěné věci postupně vráceny. U spousty věcí se nám majitele nepodařilo dohledat, proto se touto cestou obracíme na veřejnost. Pokud někdo pozná podle fotografií či videí svůj majetek, ať se obrátí na kriminalisty v Ostravě-Hrabůvce,“ uzavřela Michalíková s tím, že výzva se týká pouze věcí ukradených do 30. června letošního roku.