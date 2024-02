Vítejte u nového dílu podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny. Jeho záměrem je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem. Dalším hostem je hokejový útočník HC Vítkovice Ridera Marcel Barinka, s nímž jsme rozebrali situaci ostravského celku v závěru základní části extraligy, ale pobavili jsme se i o jeho zkušenostech ze šesti let strávených v zahraničí, nebo jak jej ovlivňují známé hokejové osobnosti děda Alois Hadamczik a otec Michal Barinka.

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byl hokejový útočník Marcel Barinka, moderuje redaktor Deníku David Hekele, 21. února 2024, Ostrava. | Video: Deník/Kateřina Součková

Vítkovicím se loňský podzim příliš nevydařil, a tak přišlo v polovině listopadu posílení, když do útoku dorazili Jonáš Peterek a právě Marcel Barinka. Dvaadvacetiletý centr měl za sebou štace v akademii rakouského Salcburku, poté dvě sezony v kanadské juniorské lize QMJHL, a nakonec tři plné roky v Německu.

Fenomén luxusních posedů v Česku: glamping s výhledem najdete i v Ostravě

Když pak v rozjetém ročníku dostal nabídku z Ostravy, byť nebyla jediná, dlouho nad ní neváhal. „Vrátil jsem se domů, takže jsem si moc zvykat nemusel. Samozřejmě na hokej ano, ale jinak většinu lidí tady znám, mám tady rodinu a všechno, takže jsem spokojený,“ líčí mladík, který má i sparťanskou minulost.

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byl hokejový útočník Marcel Barinka, moderuje redaktor Deníku David Hekele, 20. února 2024, Ostrava.Zdroj: Deník/Jan Lakomý „To bylo ještě v mladších kategoriích, takže o tom možná ani mnoho lidí neví. Bylo to v době, kdy tam hrával táta, chodil jsem tam i do školy, ale teď jsem rád, že mohu být ve Vítkovicích,“ podotýká v podcastu Deníku Ostravské ozvěny.

Tématem byly pochopitelně roky a zkušenosti v cizině, náhled tuzemských fanoušků na německý hokej, ale také rodina. Děda Alois Hadamczik je bývalým trenérem národního týmu a nyní šéfem svazu, otec Michal Barinka někdejším skvělým obráncem, který se podíval do NHL i KHL, reprezentoval na třech mistrovstvích světa (má zlato z roku 2010) a jedné olympiádě, má bronz z MS do 18 let. V české extralize nasbíral přes šest stovek zápasů, s Kometou vyhrál titul, s Vítkovicemi byl stříbrný.

Nicméně Marcel je spíše po dědovi, jelikož i on byl útočníkem. „Odmalička mi říkal, že měl střelu, jako když kopne kůň. Když mu řeknu, ať se ukáže, moc se do toho netlačí,“ usmívá se Barinka.

Soutěž: vychází Skutečné zločiny na Ostravsku 2. Kniha může být i vaše

Aktuálně si Vítkovice mohou užívat pocit, že po minulých poněkud nervy drásajících týdnech, kdy měli blíže do baráže, než do předkola, nebudou ani letos v play off chybět. Barinka ale nadšení krotí. „Na jedné straně je to trochu úleva, že jsme v play off, ale na druhé se od sezony Vítkovic asi očekávalo trochu víc. To všichni víme,“ uvědomuje si mladík v Ostravských ozvěnách, které posluchači mohou slyšet také na Spotify.

Všechny díly podcastu Ostravské ozvěny najdete ZDE.

„Teď se na tréninku soustředíme na každý zápas zvlášť, jdeme jeden po druhém, a snad to ve vyřazovacích bojích dotáhneme co nejdál,“ přeje si mimo jiné Marcel Barinka.