Kvůli válce na Ukrajině tekla v Ostravě krev. Rus Alexander G. (62 let) během hádky s mužem z Ostravy (32 let) neudržel nervy na uzdě a bodl ho. Nyní přišel trest.

Muži hrozí pět a půl let za mřížemi. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Oba aktéři se názorově střetli kvůli útoku Ruska na Ukrajinu. Rus neunesl, že Ostravan agresi i Putina odsoudil. „Ukrajina je svobodný stát. Proč by měla být součástí Ruska? Ukrajinci jsou svobodní,“ prohlásil mimo jiné našinec.

Naštvaný Rus odešel, po chvíli se vrátil s nožem v ruce a protivníka napadl. Snažil se jej zasáhnout do hrudi. Muž dal instinktivně před sebe ruce a ustoupil o krok. Čepel tak zasáhla „pouze“ jeho levou dlaň. Vzápětí spadl na zem. Rus v útoku nepokračoval a odešel.

Opilecká hádka

Krvavé drama se odehrálo letos v únoru v domě v ulici 28. října v Ostravě, kde oba muži společně s dalšími lidmi žili. Rus v minulých dnech stanul před Krajským soudem v Ostravě.

„Nejprve vedli běžnou konverzaci, načež přišla řeč na aktuálně probíhající konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Obžalovaný se začal s poškozeným přít. Opakovaně chválil Rusy, Putina a probíhající válku. Dále se vyjadřoval slovy, že souhlasí s Putinem, že Ukrajina patří Rusku, a kdo s tím nesouhlasí, pozabíjet,“ popsal začátek konfliktu státní zástupce. Následně došlo k výše popsanému útoku. Svou roli sehrál alkohol.

Psychický zkrat

Alexander G. u soudu prohlásil, že se o válce nechtěl bavit. „Nechtěl jsem, aby se o válce mezi Ruskem a Ukrajinou mluvilo. Pili jsme, pořád se ptal, co na to říkám. Nadával na Rusy, že jsou to fašisti. Chtěl jsem odejít,“ tvrdil obžalovaný.

Jak dodal, jeho známý začal být stále agresivnější. „Byl to mladý kluk, měl jsem strach. Nechtěl jsem mu ublížit. Byl to můj psychický zkrat. Lituji toho,“ vypověděl Rus, který zdůraznil, že v České republice žije řadu let a běžně se stýkal s Ukrajinci. „S Ukrajinci jsem problémy neměl. Pracoval jsem s nimi. Neřešili jsme válku. Válka je špatně, to chápu,“ prohlásil u soudu.

Přísnější kvalifikace

Případem se původně zabýval Okresní soud v Ostravě, kde byl Rus žalován z pokusu o těžké ublížení na zdraví se sazbou od tří do deseti let. Kvůli možnosti přísnější právní kvalifikace z důvodu politického kontextu spis putoval ke Krajskému soudu v Ostravě. A ten nyní Alexandra G., kterému nově hrozilo pět až dvanáct let vězení, poslal na pět a půl roku za mříže.

Verdikt zatím není pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu k vyjádření.