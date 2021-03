Březnové zasedání zastupitelů mělo ze zajetých kolejí vybočovat především tím, že 17 z 52 přítomných zastupitelů se připojilo kvůli covidu on-line, ostatní museli – s negativními výsledky – podstoupit antigenní testy.

Začalo to odlehčeně: „Pánové u obrazovek si mohou dovolit být oblečeni poněkud méně formálně než my,“ utrousil s úsměvem v úvodu jednání primátor k mužům v tričkách. Ale brzy šly veškeré ohledy stranou. Řetězovou reakci svým dotazem spustil Václav Kubín (Jednotní), který se dotazoval, proč městská nemocnice nevyužívá k očkování proti covidu lék Ivermektin. V této souvislosti uvedl, že je mu ctí být v týmu Lubomíra volného, který totéž připomínkoval na vládní úrovni - VÍCE ZDE.

Spor o veterinární lék

„Je fajn, že děláte reklamu panu poslanci Volnému, který v parlamentu proslul poněkud jinými aktivitami než propagací tohoto léku,“ neodpustil si popíchnutí primátor a jeho náměstek pro zdravotnictví Zbyněk Pražák dodal, že jde o asi třicet let starý lék, antiparazitikum podáváno vesměs zvěrolékaři na léčení zvířat.

„Neproběhly klinické studie léku pro aplikaci lidem,“ podotkl náměstek s dodatkem, že jakmile bude lék testován k využití proti Covid-19, bude nemocnice o jeho využití uvažovat. Zprvu nejaktivnější zastupitel Kubín se k tématu několikrát vrátil, podle primátora v rozporu s řádem jednání.

„To nebyl technický dotaz, ale regulérní přihlášení do diskuze, takže prosím ctěte pravidla,“ požádal jej Tomáš Macura a primář ARO vítkovické nemocnice a zastupitel za hnutí Ostravak Roman Málek navrhl, aby takto závažná témata zůstala věcí odborníků a netahala se do politiky, natož komunální.

Ivermektin podruhé

Následující minuty se rozebíralo několik dopravních témat, než se Kubín opět přihlásil s Ivermektinem. „Vaše schopnost míchat hrušky s jablky je skutečně legendární a věřím, že si ji budeme moci ještě mnohokrát užít,“ pravil podrážděně primátor, a vztáhneme-li jeho poznámku i na Kubínova kolegu z řad Jednotných, nebyl daleko od pravdy. Není proto divu, že první z 58 bodů na programu zastupitelstva zabral přibližně hodinu a čtvrt!

„Tento bod se jmenuje Informace o činnosti orgánů města, chtěl bych vás proto, pane primátore, poprosit abyste je usměrnil,“ adresoval předseda klubu ODS František Kolařík, načež se primátor omlouval za benevolentnost.

Zase Jednotní

Tím ale „boj“ Jednotných se zastupiteli neskončil. Jako další se stále k prvnímu bodu programu přihlásil Tomáš Raždík (Jednotní) ve věci vyvěšení tibetské vlajky. A posléze jej zajímal havarijní stav v petřkovické mateřské škole. „Jak tam hospodaří s prostředky, že došlo až k havarijnímu stavu?“

Také on pocítil primátorovu zjevnou netrpělivost s podobnými výstupy. „Nevím jaké máte vy zkušenosti s havarijním stavem v domácnosti, občas se něco porouchá, přestane fungovat, a to se stalo v Petřkovicích – přestalo topit topení ve školce a my vyhověli žádosti starosty o pomoc,“ popsal polopaticky primátor a David Witosz (Piráti) Jednotné požádal, aby vystupovali, jak jim název hnutí ukládá a nerozporovali si.

Brzy se zasedání zúžilo pouze na debatu mezi dotazujícím se Raždíkem a odpovídajícím Macurou.

„Já vážně nevím, co vám mám na ty vaše opravdu nepříliš inteligentní otázky odpovídat. Evidentně problematice kanalizace vůbec nerozumíte! Už jste s tím únavný. Vyjasněte si, jak tyto věci fungují,“ uzavřel po hodině a dvaceti minutách první bod primátor, jemuž se y ve věci kanalizace a jejího vnímání coby jedné z priorit města dostalo podpory od slezskoostravského starosty Richarda Vereše, právě muže několika městských čtvrtí bez kanalizace.