S 325 metry bývala nejvyšším vrcholem ve městě, kvůli prohořívání, usazování a důlní činnosti však postupně o svůj primát přišla. Přesto je se svými nynějšími 312 metry atraktivním místem pro výletníky z širokého okolí i zahraničí. Ti by do budoucna měli na Emu proudit mnohem více. Alespoň taková je představa těch, kteří se starají o turismus ve městě.

Nakročeno k proměně už Ema má. V uplynulých dnech podepsala Ostrava kupní smlouvu ve výši přes 5,1 milionu korun. Tolik město zaplatilo společnosti Asental za návoz hlušiny hraběte Wilczeka, který se jí za řekou Ostravicí od roku 1861 zbavoval při těžbě uhlí. „Jedná se o lokalitu s významným turistickým potenciálem, pro město důležitou též v souvislosti s chystanou revitalizací Trojického údolí, díky čemuž se atraktivita lokality může do budoucna zvýšit,“ řekla Deníku mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná, podle níž se městu koupě naskytla a to jí využilo, aby předešlo případnému spekulativnímu odkupu jiné strany.

Ostravskou Haldu Emu přirovnává Moravskoslezský kraj v rámci kampaně Máme světový kraj k italskému Vesuvu.Zdroj: Moravskoslezský kraj

Turisté: Nebát se proměny!

Tím to ale nekončí. Hlavní cíl je jasný: lépe zpřístupnit Emu lidem. „O pozemky se chce město lépe starat, zatraktivnit je pro turisty, lépe je čistit a udržovat. Jedná se i o strategické vlastnictví právě s ohledem na budoucí revitalizaci celého údolí,“ popsala Pokorná. Že z Emy nebylo pod stávajícím vlastníkem logicky vytěženo maximum, potvrzuje i organizátor běžeckých a turistických akcí v regionu Rostislav Bažanowski, který snahu o oživení lokality vítá. „Přes Emu měla vést jedna trasa chystaného pochoďáku z Dolu Michal přes Dolní Vítkovice do Bělského lesa, kvůli covidu se však akce nekonala. Každopádně v této podobě není Ema turistická atrakce, spíše rarita,“ myslí si organizátor známých akcí, jako je Štramberský Jasoň, Starobělské Lurdy, Slet Lysařů či Švihák rožnovský.

Konkrétněji vizi proměny haly Emy Deníku popsal ředitel Ostravského informačního servisu (OIS) Jiří Šimon, který tam několikrát ročně pořádá také komentované prohlídky s průvodcem. „Odkup proběhl, nyní budeme diskutovat. Viděl bych to na vznik interaktivní naučné trasy s využitím mobilní aplikace, abychom oslovili širší veřejnost. Samozřejmostí bude obnova turistického značení a nejspíše zřízení nových informativních tabulí. Důležité bude doplnit informace v angličtině a polštině, protože Ema oslovuje i zahraniční turisty,“ vypozoroval Jiří Šimon. Několik prohlídek s průvodcem ostatně bylo cizojazyčných. I to svědčí o nemalém potenciálu „návozu“, který díky prohořívání simuluje subtropické klima a nabízí tak i exotickou faunu a floru.

Marketingový potenciál

Do budoucna chce OIS ještě více pracovat s nadsazeným přirovnáním „ostravský Vesuv“. „Sami s tímto označením pracujeme, takto pojmenovanou trasu máme v tipech na výlety na našem webu. Jsem si vědom, že to je přehnané přirovnání, na druhé straně tvar haldy a pozice nad městem tomu nahrávají. Lidem to na první dobrou napoví, co čekat,“ řekl o jednom ze 14 turistických známkových míst v Ostravě Šimon. „I proto bude dobré ještě více zapracovat a vyhrát si i s marketingem haldy, zároveň však s místem zacházet tak, aby neztratilo své genium loci,“ vysvětlil plány pro blízkou budoucnost ředitel Ostravského informačního servisu.

Do té doby bude o Emu postaráno jako dosud, tedy včetně pravidelných kontrol jejího správce, státního podniku DIAMO. „Halda Ema je takzvaným úložným místem těžebního odpadu, s čímž jsou podle zákona spojena určitá pravidla a povinnosti, zároveň je však i vyhlášenou kulturní památkou,“ řekla mluvčí DIAMO Jana Dronská. „Stav tohoto termicky aktivního odvalu se dá charakterizovat jako stabilizovaný. Provádíme tam kontinuální monitoring a pravidelné kontroly. Tato role se se změnou vlastníka pozemků nemění,“ vysvětlila Dronská.