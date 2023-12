Vzpomínky lidí z ostravské čtvrti Heřmanice na výsypku v sousedství jsou spojené s místem her, výletů a dobrodružství. Dnes by tam však vlastní potomky nepustili. Ostatně, o jejich budoucnost se v souvislosti s haldou a s možnou ekologickou havári obávají.

Heřmanická halda, 19. 12. 2023. | Video: Deník/Radek Luksza

Místo kameniva a stavební suti, které měly vytvořit nehořlavou bariéru před nedalekou skládkou chemických odpadů, byl k prohořívající haldě hlušiny dovážen ve velkém odpad v podobě kabelů, plastů či dřeva. Policie to vyšetřuje.

„Jako děcko jsem tam s dědou jezdil s vozíkem pro uhlí. Chodilo se tam na výlety, na hřiby,“ líčí Lubomír Noga, který v Heřmanicích provozuje pivovar a jedinou zdejší restauraci.

Nové zvěsti o černé skládce plastů, dřeva, textilií a jiných hořlavých materiálů svezených ke skládce chemického odpadu a k doutnající hlušině ze šachty mu samozřejmě neunikly. „Kdyby to nedejbože chytlo, tak to bude neuhasitelné. Vzhledem k té rozloze, pohroma,“ uvažuje živnostník.

„Je to zahaleno mafií, na kterou nikdo nemůže nebo nechce jít. Naštvaných je nás tady dost a u mnohých převládá beznaděj. Situace se zdá neřešitelná a není žádný výhled do budoucnosti,“ dodává Lubomír Noga.

Obyvatelé Heřmanic poukazují, že místo toho, aby se ekologická zátěž odvážela a likvidovala, jezdil sem s nákladem smetí „kamion za kamionem“. O lince na separaci hlušiny nemají dobré mínění, hovoří o ní jako o „tunelu“.

„Máme obavy, že naše děti budou vyrůstat v hnusném prostředí! Jakým právem sem někdo vozil odpad? Halda teď vypadá hůře a nikdo neví, co z toho může vzejít. Pro nás je to neštěstí, čekali jsme, že zde vznikne park, lesopark, že tam budeme běhat, lovit ryby. Katastrofa, co k tomu více říci,“ shodují se oslovení lidé z Heřmanic.

Podle velitele výjezdové jednotky místních dobrovolných hasičů Michala Gavlase nejsou nyní zásahy na haldě časté. „Bývaly i dvakrát týdně, ale to už je pryč. Jezdili jsme tam, když to uvnitř prohořelo a chytla louka nebo les. Vloni jsme tam byli jen jednou, když na odvalu někdo pálil smetí,“ upřesnil.