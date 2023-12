Nejen těžko pochopitelný masakr v Praze letos dává vánočním svátkům opět smutnou pachuť. Zejména lidé v Moravskoslezském kraji už tak mají v živé paměti oběti nedávných tragédií, které se rovněž odehrály v posledním měsíci roku - střelba po lidech v nemocnici i nešťastný výbuch na dole ČSM. A aby toho nebylo málo, koncem roku se na veřejnost dostala kauza heřmanické haldy a hrozící ekologické katastrofy.

Podle serveru Seznam Zprávy byl k prohořívající haldě hlušiny v Heřmanicích navezen nelegální odpad, 20. prosince 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

K prohořívající haldě hlušiny v Ostravě-Heřmanicích byl totiž navezen nelegální odpad. A to ne zrovna malých rozměrů. Vozil se tam totiž několik let. Místo kameniva a stavební suti, které měly původně vytvořit nehořlavou bariéru před nedalekou skládkou chemických odpadů, mají být na stovkách metrů zasypány zbytky kabelů, plastů, dřeva nebo látek. Z původně plánované bariéry se tak stal most. Případem se zabývá policie – více zde.

Co se nedaleko místní věznice vlastně dělo, dokud na to nepřišla kontrola z ministerstva? Tomu se snaží porozumět i ostravští politici a vedení města.

Fakta a spekulace

„Existuje možnost, že bylo povoleno, aby se vzdušná jáma zaplnila inertním materiálem, každopádně pak by někdo zvolil špatný materiál a navezl tam něco, co tam nepatří,“ říká náměstek primátora Ostravy pro životní prostředí Aleš Boháč k jedné z verzí, která kalkuluje s tím, že jáma měla být zavezena nehořlavým materiálem, aby se prohořívající halda bezpečně oddělila od nedaleké kalové skládky.

VIDEO: Ostrava zuří! Chce vědět, kdo dopustil katastrofu na ekologické zátěži

„Anebo je to celé nepovolená stavba a báňský úřad ji nikdy nepovolil. Pak by tam Diamo mělo nepovolenou stavbu zavezenou odpadem,“ konstatuje Aleš Boháč, který v posledních týdnech pročítá veškerou dokumentaci k problematice. Jisté je podle něj jedno – že situace vždy byla v rukou Diama a vše dozoroval báňský úřad. Ostatní je věc spekulací – více zde.

A teď to vezměme lidsky, aby lidé pochopili, o jaký průšvih se jedná. „Je mazec, že místo toho, aby se důlní dílo sanovalo a odváželo, se tam toho během činnosti Diama dvakrát více naveze, než odveze. Takto jsem si sanaci Diama nepřestavoval,“ kroutí hlavou starosta Radvanic a Bartovic, který má ve svém obvodu s ekologickými problémy bohaté zkušenosti, například se skládkou uhlí.

Expert na krajinu: Kauza na heřmanické haldě? Nevím, jestli se smát, nebo brečet

Heřmanická halda a Jan Lenart, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita.Zdroj: Koláž Deníku Kauza z heřmanické haldy, k níž byly navezeny hromady tun nepovoleného hořlavého materiálu, čímž se nedaleká skládka kalů ocitla nikoli v bezpečí, ale naopak v ohrožení, je téma jako dělané pro Jana Lenarta, který se na katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity věnuje sesuvům, speleologii, industriální krajině i historie krajiny. Ekologická i celospolečenská témata sleduje pozorně - více zde.

„Asi si toho, co se v Heřmanicích děje, mí předchůdci ve vedení města moc nevšímali (na mysli má patrně náměstkyni primátora pro životní prostředí Kateřinu Šebestovou, pozn. red.), přestože lidé v té lokalitě si celkem často stěžují na prašnost a každý metr se tam měl prozkoumat přinejmenším dvakrát. K zamyšlení je i to, že před lety někoho napadlo k prohořívající haldě zřídit skládku nebezpečného odpadu,“ zmiňuje další nonsens náměstek primátora, který do funkce nastoupil po převratu na radnici letos na jaře – více zde.

Likvidace haldy a pochybnosti

„Pokud je to špatné už nahoře, bojím se, co bude dole, co najdeme, až se kopne 15 metrů hluboko,“ ptá se Boháč, podle něhož bude nejlepší, kdyby se nevhodný obsah několik set metrů dlouhé a desítky metrů široké jámy pouze odvezl a nevozilo se zpět už nic jiného. „Má to být vzdušná stěna. Když tedy bude prázdná a bude skutečně vzdušná, alespoň budeme vždy vědět, co se tam děje. Bude to tak nejbezpečnější,“ říká ke své preferované možnosti, ať v Heřmanicích zůstanou jen prázdné obří jámy.

Především ale zdůrazňuje, že kauza s jámou zavezenou dřevem, plasty, sutinami, látkami, zbytky kovů a dalších mnohdy hořlavých materiálů nesmí zastínit samotnou likvidaci heřmanické haldy, která je rovněž v mnoha ohledech pochybná. „Pak by jakákoli zasypaná jáma, když tam do budoucna halda nebude, byla zbytečná,“ dodává politik - více zde.

Proč politici mlčí? Heřmanická kauza opravdu smrdí

Jak se něco takového mohlo stát? V době, kdy běžný člověk je díky digitální stopě pod permanentním dohledem, ale nedaleko centra Ostravy si tisíce tatrovek do vykopané díry vozí, co se jim zlíbí…

„Je věcí Diama, co dělá na tamním odvalu, my jsme mu do toho nikdy nezasahovali. Informovali nás o svých činnostech, o tomhle však ne,“ řekl Deníku slezskoostravský starosta Richard Vereš, čímž nepřímo nastínil, za kým jde podle jeho mínění vina. Přestože právě Diamo podalo trestní oznámení na neznámého pachatele – pod nímž se patrně objeví skupina Ridera Bohemia, jež pro Diamo jámu zavážela.

Kriminálka vyšetřuje černou skládku v Ostravě. Je v tom namočená Ridera a Diamo?

Pochybení Diama je podle Vereše zjevné. „Už deset let probíhá sanace odvalu. Deset let, během kterých se přitom vysanovala pouze malá část plochy. Stát na to dávno měl dát peníze. Místo toho tu teď máme ještě toto… Diamo mělo mít oplocený areál, hlídat ho, pak by vědělo, co se děje. K tomu nedocházelo. Ale jsem dalek hodnotit, zda šlo o organizovaný zločin,“ podotýká starosta.

Vzpomínky lidí z ostravské čtvrti Heřmanice na výsypku v sousedství jsou spojené s místem her, výletů a dobrodružství. Dnes by tam však vlastní potomky nepustili.